En 2003, Roger Federer a remporté sa première couronne de Wimbledon et a entamé un voyage stellaire vers le trône ATP, devenant le numéro un mondial. 1 après avoir remporté le deuxième trophée du Grand Chelem à Melbourne au début de 2004. C’était encore des moments où l’écart entre les joueurs du haut et le reste du peloton n’était pas si grand, et Roger s’est fait un nom et a prouvé pourquoi il régnerait sur le monde du tennis au cours des quatre prochaines années.

Après Melbourne, le Suisse a remporté des titres à Dubaï, Indian Wells et Hambourg pour se distancer du groupe de poursuivants, subissant le seul revers à Roland Garros où un ancien champion Gustavo Kuerten l’a arrêté au troisième tour.

Il était temps pour l’herbe et Roger était de retour à son meilleur niveau, défendant des titres à Halle et Wimbledon tout en faisant une transition rapide de l’herbe à la terre battue pour conquérir l’épreuve à domicile à Gstaad. Après une pause méritée, Federer était de retour sur le terrain à Toronto, remportant le quatrième titre du Masters 1000 après un triomphe 7-5, 6-3 sur le numéro un mondial.

2 Andy Roddick. Ainsi, la star suisse est devenue le premier joueur depuis Bjorn Borg en 1979 avec trois titres ATP d’affilée sur trois surfaces différentes (le Suédois a suivi un chemin similaire, prenant Wimbledon, Bastad et Toronto)! À peine deux jours après avoir remporté son premier titre au Canada, Federer était au bureau de Cincinnati, face à Dominik Hrbaty au premier tour (les meilleures têtes de série n’avaient pas reçu d’exemption au premier tour à l’époque).

Le Slovaque a assommé le meilleur joueur du monde 1-6, 7-6, 6-4 en une heure et 50 minutes, brisant la séquence de 23 victoires consécutives de Roger! C’était la meilleure course en carrière pour Federer à ce moment-là, et la défaite a été une grande surprise compte tenu de sa forme et de la façon dont il a remporté le premier set.

Grâce à cette première partie du match, Roger a remporté 11 points de plus que le Slovaque, pas les points cruciaux, surtout dans le deuxième set. Il a eu dix occasions de pause mais n’a réussi à en convertir que deux dans le premier set, Hrbaty faisant un excellent travail pour repousser tous les autres, restant en contact jusqu’à ce que cette pause cruciale dans le neuvième match du décideur le fasse passer.

Federer a été brisé une fois, bien que cette seule pause ait suffi à Dominik pour remporter un triomphe notable.

Le premier set était une affaire unilatérale, avec Roger cassant deux fois pour le prendre 6-1 en 25 minutes rapides. Hrbaty a élevé le niveau dans le deuxième set, mais Federer avait toujours la possibilité de conclure la rencontre en sets consécutifs, gagnant des chances dans les troisième et cinquième matchs, pour les gaspiller tous et ne pas donner le coup de poing final.

Dominik a remporté le tie break 9-7 lorsque Roger a frappé longtemps la volée du revers, et le match a commencé à partir de ce moment, avec l’élan du côté du Slovaque qui savait qu’il aurait une chance dans le décideur. Ils sont restés au coude à coude dans le dernier set jusqu’à ce neuvième match lorsque Roger a perdu son service, permettant à Hrbaty de sceller l’affaire lors du prochain match et de franchir la ligne d’arrivée.

Après ce solide premier set, Roger a commencé à rater quelques tirs faciles et n’a pas joué comme un homme qui poursuivait le 24e triomphe consécutif sur le Tour. Fait intéressant, Federer aurait pu devenir le premier joueur depuis Pete Sampras en 1999 avec 24 victoires consécutives, mais il a dû attendre une autre occasion et une autre grande séquence.

C’était la première sortie pour le Suisse depuis Roland Garros 2003, lorsque Luis Horna l’a arrêté au premier tour, concourant à Cincinnati pour la quatrième fois et toujours debout sur une seule victoire. Tout changerait à partir de 2005, lorsque Roger a établi sa domination, remportant les sept titres records dans l’Ohio, le dernier en 2015.