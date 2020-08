Il y a très peu de joueurs qui peuvent prétendre avoir battu Roger Federer sur un court de tennis. Le 20 fois champion du Grand Chelem est considéré par beaucoup comme le plus grand de tous les temps, en plus d’être l’un des fans de sport les plus aimés au monde.

L’un de ceux qui ont réussi cet exploit est James Blake, qui a vaincu Federer aux Jeux olympiques de 2008. Au cours de sa carrière, Blake a amassé 24 apparitions en finale en simple (record de 10 à 14), tandis que son classement en simple était le numéro un mondial de sa carrière.

4. Les faits marquants de sa carrière ont été la finale de la Tennis Masters Cup 2006, les demi-finales des Jeux Olympiques de Pékin, les quarts de finale de l’Open d’Australie (2008) et de l’US Open (2005, 2006), ainsi que deux titres à la Hopman Cup ( 2003, 2004) et étant le No.

1 joueur américain de simple classé. Blake a été un joueur clé pour l’équipe du championnat de la Coupe Davis 2007 des États-Unis, avec une fiche de 2 à 0 dans le match de championnat contre la Russie au deuxième simple. Dans un podcast récent avec David Law et Catherine Whitaker (The Tennis Podcast), James Blake a parlé de son expérience de battre Roger Federer.

Blake sur Roger Federer

«C’était plus spécial pour moi parce que c’était un moment où vous savez que Roger Federer a réalisé toutes les réalisations possibles dans sa carrière à l’exception d’une médaille d’or en simple. Je sais que c’était un moment où il voulait vraiment gagner aussi », a déclaré James Blake.

« Vous pouvez le voir dans le fait qu’il a encore gagné des doubles là-bas. Il avait l’intention de gagner. Cela me fait me sentir encore plus spécial que ce n’était pas un 1er tour d’un 250 où il n’a peut-être pas la même motivation. c’est encore plus spécial aux Jeux olympiques parce que vous savez que c’est un événement pour lequel Federer est excité et vous savez que c’est un événement qu’il veut gagner », a ajouté l’Américain.

Considérés comme absolument géants du sport, ils ont pris note de la victoire de Blake sur Roger Federer et ont envoyé un message de félicitations. «Juste après que la Dream Team m’a appelé et a dit » félicitations « parce que la mère de Deron Williams était assise là et regardait et elle a dit à tous les gars de la NBA.

Je suis rentré dans ma chambre et il y avait des panneaux pour féliciter et c’était juste différent « , a déclaré Blake. Blake a annoncé qu’il se retirerait du tennis après avoir participé à l’US Open 2013, où il a subi une défaite au premier tour en cinq sets contre Ivo. Karlovic La carrière de Blake s’est terminée le 29 août 2013, après une défaite de 6–2, 2–6, 2–6 en double à l’US Open 2013.