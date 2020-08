Daniil Medvedev s’est fait l’auteur d’un 2019 extraordinaire, embelli par la finale atteinte à l’US Open. Le jeune Russe a réussi à compenser deux sets de désavantage face à Rafael Nadal, avant de céder au cinquième set dans l’un des matchs les plus beaux et les plus excitants de la saison.

On attend beaucoup du joueur de tennis moscovite dans cette édition de l’US Open, notamment grâce aux lourdes absences que devra affronter le New York Slam. Il va sans dire que l’absence de Roger Federer et Rafael Nadal – en plus d’être un coup dur pour le tournoi – alimente les espoirs de nombreux joueurs en quête de leur premier Grand Chelem.

Le patron du tennis russe Shamil Tarpischev a de grands espoirs pour Medvedev, qui est un candidat pour être le principal antagoniste de Novak Djokovic pour le 18e majeur de sa carrière.

Tarpischev sur Daniil Medvedev

« Compte tenu du fait qu’il était en France depuis le début de la pandémie et qu’il a eu l’opportunité de s’entraîner sur un court avec son entraîneur, il doit être en forme par rapport aux autres joueurs ».

A déclaré le chef du tennis russe Shamil Tarpischev. «Il pourrait bien performer à l’US Open. Mais il est trop tôt pour faire des prédictions car nous ne connaissons pas la forme physique des autres joueurs ». Daniil Medvedev est actuellement classé au cinquième rang du classement ATP, le numéro trois Dominic Thiem étant l’autre joueur considéré comme le plus susceptible de défier.

Parmi les favoris, il est impossible de ne pas mentionner Dominic Thiem, un grand terraiolo qui a réalisé ses meilleurs résultats sur béton. Son entraîneur Nicolas Massu a rassuré les motivations de l’Autrichien. « Lorsque vous traversez des moments difficiles, vous devez avoir la capacité de ne pas vous taire et d’écouter », a déclaré Massu.

« Aujourd’hui avec Dominic, j’essaye beaucoup de lui parler, de préparer les matchs et de le motiver. Dominic, troisième du classement, sera toujours candidat pour gagner l’US Open. Il est clair à ce sujet, mais tout le monde le sera aussi. attendez avec impatience », a ajouté Massu.

« L’US Open est joué, ils l’ont déjà confirmé », a déclaré Massu. « Nous voyagerons samedi. Il y a beaucoup de règles et de mesures de précaution. Ce sera quelque chose de différent de ce à quoi nous sommes habitués. Djokovic sera à l’US Open et si vous voyez la liste, ils sont tous là.

Au moins 90% des joueurs sont là. Il peut arriver que quelqu’un d’autre soit supprimé, mais il y a les meilleurs au monde », a conclu Massu. Compte tenu de l’absence de Roger Federer et Rafael Nadal de l’US Open, nous verrons le premier Grand Chelem depuis 1999 sans les deux légendes qui ont le plus influencé l’ère moderne du tennis.