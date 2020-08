Ce n’est pas un retour facile pour le tennis. La réduction des prix dans les tournois, les mesures de sécurité restrictives, le manque de protection de la part des organismes qui régissent le tennis et la polémique de la quarantaine européenne. Il y a beaucoup de « pierres » que les joueurs de tennis rencontrent sur le chemin du retour à la compétition, mais certaines, comme les Espagnols Sara SorribesVous préférez voir le bon côté.

« Nous sommes privilégiés du fait que le circuit a pu avancer. J’apprécie chaque jour mon travail, ce que j’aime, et je concourt du mieux que je peux et du mieux que je connaisse », souligne le Castellón qui participe au tirage au sort de la Prague WTA cette semaine.

Sara, qui a déjà fait ses débuts la semaine dernière à Palerme et est le seul joueur de tennis «Armada» en lice ces jours-ci, souligne l’effort que la WTA et les tournois déploient pour revenir à la «normalité». « La vérité est qu’ils font du très bon travail. Ils nous donnent le meilleur d’eux-mêmes. Tout est très bien organisé avec de nombreuses mesures de sécurité. Nous sommes très chanceux de pouvoir rivaliser comme le reste du monde. Nous pouvons travailler et profiter de ce que nous aimons le plus« .

A LA RECHERCHE DES CHAMBRES

Sorribes hier qualifié pour les huitièmes de finale après avoir battu le Tchèque en deux sets (7-6 (3) et 6-1) Barbora strycova, numéro 31 du classement WTA.

Demain, elle affrontera l’Allemande pour une place en quarts de finale Laura Siegemund, actuellement 65e du classement mondial, qui a battu l’Egyptien Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz (4-6, 6-0 et 6-1).