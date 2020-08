L’édition inaugurale du Top Seed Open à Lexington aura lieu la semaine prochaine, avec plusieurs champions majeurs en tête du tirage au sort. Serena Williams, 23 fois vainqueur du Major, concourra pour la première fois depuis février, à la recherche d’un meilleur parcours qu’à l’Open d’Australie où elle a subi une défaite précoce.

Serena affrontera Bernarda Pera au premier tour, avec une rencontre à succès juste après si elle dépasse la native croate. Juste en dessous de Serena, Venus Williams et Victoria Azarenka se battront pour la place au deuxième tour contre Serena, se faisant face pour la huitième fois.

Vénus avait remporté cinq des sept rencontres précédentes contre le Biélorusse, mais elles doivent toutes repartir de zéro après l’épidémie de coronavirus qui avait interrompu la saison pendant cinq mois. Shelby Rogers ou Misaki Doi affrontent la 7e tête de série Sloane Stephens ou un qualificatif, l’ancien champion de l’US Open cherchant des résultats plus fiables après la sortie du top 30.

Serena et Venus Williams, Victoria Azarenka, Sloane Stephes et Cori Gauff joueront à Lexington.

Le deuxième trimestre amène une autre rencontre passionnante entre deux jeunes canons, alors que la 4e tête de série Amanda Anisimova affronte Catherine Bellis, qui revient après de nombreuses blessures au coude.

Jessica Pegula, Vera Zvonareva, Jil Teichmann, Ajla Tomljanovic et Julia Putintseva chercheront également la place en demi-finale de ce groupe, et il devrait être intéressant de voir qui l’emportera. Johanna Konta et Magda Linette sont les têtes de série au troisième quart, devant battre Lauren Davis, Jennifer Brady, Heather Watson, Anna Blinkova et Marie Bouzkova en route vers le duel des quarts de finale.

Ons Jabeur et Aryna Sabalenka sont les meilleures joueuses du quart inférieur, face à deux jeunes Américaines qui ont déjà remporté deux titres en double en 2019. Cori Gauff, 16 ans, est classée juste en dehors du top 50 à l’issue du quatrième tour à l’Open d’Australie, avec Catherine McNally, 18 ans, à la poursuite de la place dans le top 100 avant l’US Open.

« Je ne m’attendais pas à jouer ici au Kentucky, mais c’est proche de la Floride et c’est facile d’arriver ici pour moi; je suis excitée », a déclaré Serena Williams. « Il n’y aura pas de fans ici, mais c’est cool.

Nous sommes coincés à la maison depuis six mois et je n’y suis jamais allé depuis si longtemps depuis que je suis adolescent. Même quand j’étais enceinte, j’ai beaucoup voyagé dans tellement d’endroits différents, donc ça fait longtemps que je ne suis pas à la maison aussi longtemps.

C’était bien, mais c’est aussi une très belle opportunité de venir au Kentucky. La plus grande différence est que ce n’est pas seulement parce que j’ai été blessé. Tout le monde devait juste faire une pause et une pause, donc ce sera amusant et intéressant de voir comment nous jouons.

Tout le monde a l’opportunité d’être en meilleure forme maintenant parce que nous avons passé tellement de temps à la maison … pour travailler simplement sur vous-même, votre vie et votre jeu. »