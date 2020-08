La 23 fois championne Major Serena Williams a subi la défaite la plus difficile en termes de classement depuis Roland Garros 2012, perdant contre le numéro un mondial. 116 Shelby Rogers 1-6, 6-4, 7-6 en deux heures et sept minutes. Grâce à ce premier set, Serena a gagné six points de plus, pas assez pour passer après avoir pris seulement 16 points au retour dans les sets deux et trois.

Shelby a élevé son niveau à partir du deuxième set, plaçant des services intelligents et surpassant une grande championne de la ligne de base pour un meilleur résultat en carrière et une place en demi-finale. Serena a saisi deux pauses dans le match d’ouverture, ne répétant jamais rien de similaire et donnant un service dans le dixième match du set numéro deux qui lui a coûté cher.

Il n’y a pas eu de pause de service chez le décideur, Roger prenant le tie-break 7-5 pour sceller l’affaire et rester sur le parcours du titre. Dans le premier match, Serena a perdu six points derrière le tir initial, obligeant Shelby à suivre le même rythme si elle voulait rester en lice.

Cela ne s’est pas produit et Williams a dépassé sa rivale avec une double pause. Serena a tenu dans le premier match avec un vainqueur du service, gagnant une pause à 30 dans le suivant après un vainqueur du coup droit pour s’installer dans un bon rythme et se forger un avantage précoce.

Un autre service puissant a propulsé Serena 3-0, contrôlant le rythme jusqu’à présent et forçant une erreur de Shelby au cinquième match à rester devant. Sans rien faire, Rogers a marqué un coup droit pour subir une pause dans le sixième match, permettant à Serena de fermer le premier match avec un autre service en plein essor après 27 minutes.

Shelby n’a servi qu’à 38%, mais personne n’a pu le remarquer, ne perdant que six points en cinq matchs de service pour une bien meilleure performance que dans le premier match. Trouvant des points forts avec son tir initial et délivrant un premier coup de fond beaucoup plus fort, Shelby ne s’est jamais sentie en difficulté dans ses matchs, attendant patiemment une chance sur le retour qui est venu à 5-4.

N ° mondial 116 Shelby Rogers a battu Serena en trois sets.

Il n’y avait aucune chance pour les retours dans les neuf premiers matchs, pas même d’atteindre deux, et Shelby était sur le bon rythme quand elle en avait le plus besoin, surtout à 4-4.

Rogers a tenu dans ce neuvième match avec un vainqueur du service et a converti le troisième point de set au retour lorsque Serena a marqué un coup droit pour forcer un décideur. Dans le deuxième match du set final, Shelby a gaspillé une chance de pause lorsque son revers a atterri au-delà de la ligne de fond, avec un excellent service des deux côtés dans les matchs à venir, tout comme dans le précédent.

Rogers a progressé de 5 à 4 avec un service non retourné, forçant Serena à servir pour rester dans le tournoi. Tenant ses nerfs, Williams a évité le scénario du dernier set, nivelant le score à 5-5 pour prolonger le drame. Dominant avec son service, Shelby a tenu à 15 dans le match 11 avec un vainqueur parfait du lob, augmentant à nouveau la pression de l’autre côté du filet.

Serena a ramené le 12e match à la maison lorsque Rogers a pulvérisé une erreur de revers, établissant le bris d’égalité décisif, la meilleure façon de déterminer le gagnant. Le joueur le plus expérimenté a décroché une mini-pause dans le premier point, perdant l’avantage après une double faute.

Rogers a commis une erreur forcée au quatrième point pour pousser Williams 3-1 devant, remportant les deux points suivants pour égaliser le score à 3-3. Shelby s’est déplacé 4-3 devant avec un vainqueur du coup droit, prolongeant encore davantage l’avance avant que Serena ne frappe un vainqueur du coup droit pour rester en contact.

Au dixième point, Williams a réussi un revers facile, offrant à son adversaire deux balles de match. Serena a sauvé le premier avec un vainqueur du service avant que Shelby ne scelle le contrat avec un puissant tir initial, se déplaçant dans les demi-finales et célébrant une meilleure victoire en carrière.