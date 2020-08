Pam Shriver, quintuple championne du double de l’US Open, pense que Serena Williams ressentira moins de pression sans la foule lors du prochain US Open. L’Américain est à la poursuite de l’insaisissable 24e couronne majeure, perdant les quatre dernières finales à Wimbledon et à l’US Open et espérant enfin changer cela et égaler le record de Margaret Court.

Serena est la six fois championne de l’US Open, remportant le premier titre en 1999 et restant compétitive pendant plus de deux décennies, perdant le match pour le titre au cours des deux saisons précédentes face à Naomi Osaka et Bianca Andreescu. Outre d’excellents résultats, Serena avait également eu du mal à apprivoiser son tempérament devant la foule locale, ayant des problèmes avec les arbitres et ne pouvant supporter la pression et soulever le trophée depuis 2014.

La prochaine édition commence dans deux semaines et Serena devrait être parmi les favoris, avec six joueurs du top 10 qui choisissent de sauter New York et de ne pas voyager aux États-Unis.

Serena Williams remportera le septième titre à l’US Open, le premier depuis 2014.

Lors de son premier tournoi après l’épidémie de coronavirus, Williams a atteint le quart de finale à Lexington, battant Bernarda Pera et sa sœur Venus au premier tour avant de tomber face à Shelby Rogers.

C’était la première défaite de Serena face à une joueuse classée en dehors du top 100 depuis Roland Garros 2012, ayant du mal à trouver le rythme au retour après un début de chute solide 1-6, 6-4, 7-6. Grâce à ce premier set, Serena a gagné six points de plus, pas assez pour passer après avoir pris seulement 16 points au retour dans les sets deux et trois.

Shelby a élevé son niveau après le premier match, plaçant des services intelligents et surpassant une grande championne de la ligne de base pour un meilleur résultat en carrière et une place en demi-finale. Serena a saisi deux pauses dans le match d’ouverture, ne répétant jamais rien de similaire et donnant un service dans le dixième match du set numéro deux qui lui a coûté cher.

Il n’y a pas eu de pause de service chez le décideur, Roger prenant le tie-break 7-5 pour sceller l’affaire et rester sur le parcours du titre. «Sans la foule là-bas, je ne serais pas surpris si elle ressent un peu moins de pression.

Je ne pense pas que cela dévalorise le tournoi. Quiconque arrive et gagne sept tours, dans les circonstances de la vie dans une bulle de quarantaine, incapable de faire la chose normale que vous faites habituellement dans un major, ce sera une performance incroyable.

Serena a ressenti beaucoup d’émotions à l’US Open au fil des ans, d’où de nombreux effondrements. Cette pandémie a vraiment fait des ravages sur de nombreuses personnes, dans la mesure où elles se sentent beaucoup plus anxieuses. Si vous avez vécu beaucoup de choses, comme Serena l’a fait, elle pourrait se sentir plus à l’aise de jouer dans ces circonstances que d’autres athlètes », a déclaré Pam Shriver.