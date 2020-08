L’ancienne n ° 1 mondiale Garbine Muguruza dit que Serena Williams vous fait jouer son meilleur tennis car elle est l’une des plus grandes légendes du jeu.

Garbine Muguruza sur le jeu de Serena Williams

La double championne du Grand Chelem Muguruza s’est récemment entretenue avec le journal colombien El Tiempo dans lequel elle a évoqué la compétition contre Serena Williams.

« Nous avons une relation très compétitive. De mon point de vue, Serena est la meilleure joueuse de l’histoire et l’un des adversaires les plus coriaces que l’on puisse affronter. Quelqu’un comme elle vous oblige à obtenir votre meilleur tennis pour gagner. »

Ce n’est pas facile car elle est une légende. »Muguruza a battu Williams en finale de Roland Garros en 2016 pour remporter son premier Grand Chelem dans ce qui était considéré comme un bouleversement majeur, puisque Serena était la favorite à l’époque.

«Mes souvenirs de la finale contre Serena à Roland Garros sont vraiment spéciaux. C’est un tournoi très important en Espagne car il se joue sur terre battue, qui est la surface où j’ai commencé à jouer. C’était très spécial de gagner mon premier Titre du Grand Chelem.

Ce jour-là, j’ai très bien joué malgré avoir affronté Serena et être très nerveux. « L’Espagnol a également parlé de travailler avec Conchita Martinez, une ancienne championne de Wimbledon elle-même. » Conchita me comprend en tant qu’entraîneur parce qu’elle était une excellente joueuse, et ce n’est pas le cas. facile de trouver des coachs qui peuvent vous comprendre dans certaines situations.

Notre syndicat est formidable. Chacun, j’ai peut-être besoin de moins de mots pour qu’elle me comprenne, le signe que c’est une bonne alliance. « L’actuel vice-champion d’Australie a également parlé de la fusion entre les deux circuits professionnels – l’ATP et le WTA Tours, disant que maintenant peut-être un bon moment pour travailler sur la fusion entre les deux organisations.

« Le tennis est l’un des sports où il y a une plus grande égalité de prix entre hommes et femmes, il y a d’autres sports où la différence est énorme. Une fusion entre les deux entités me semble intéressante, ce serait très frappant, même si je Je ne sais pas combien de travail il faudrait. S’il reste du temps pour le faire, avec tout ce que nous vivons, c’est peut-être ça.

»Garbiñe Muguruza a remporté sept titres en simple au cours de sa carrière, dont l’Open de France 2016 et les Championnats de Wimbledon 2017. Elle a également remporté cinq titres en double avec sa compatriote Carla Suárez Navarro.