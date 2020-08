L’ancienne joueuse de tennis professionnelle et animatrice sportive renommée Mary Carillo dit que Naomi Osaka a trouvé sa voix lors de la fermeture actuelle du tennis et que la poursuite de Serena Williams pour un record du 24e titre en simple du Grand Chelem sont deux des scénarios qui la fascinent ces jours-ci dans le tennis.

Mary Carillo dit que Serena Williams et Naomi Osaka sont des personnes incroyables à étudier

Carillo est un ancien joueur de la WTA qui a atteint le Top 40 du classement mondial et a également remporté le titre de double mixte de Roland-Garros avec John McEnroe en 1977.

Depuis lors, elle est devenue l’une des principales diffuseurs de sports et en 2018, elle a été intronisée au Panthéon de la radiodiffusion sportive. Dans une interview accordée au site Web de la tournée WTA, Carillo a parlé de la majorité de Naomi Osaka ces derniers mois pendant la pandémie.

« Voici une gamine qui semble timide et socialement maladroite et qui a un sens de l’humour sournois qui passe dans beaucoup de nos têtes, y compris la mienne. Mais je pense qu’elle a vraiment trouvé sa voix pendant cette pandémie. Je pense qu’elle a eu beaucoup de temps de réfléchir à son pouvoir personnel et à ce qu’elle peut en faire, à la valeur de ses paroles et de ses actions.

Ce gamin pourrait défiler à Minneapolis, défilé à Los Angeles, ne s’adresse pas seulement à un public américain, mais à un public japonais et à un public noir. Ce gamin a décidé, d’accord, je peux prendre ça. J’ai des choses à dire, je ressens des choses que je veux que les gens sachent. «

Carillo ajoute que la quête de Serena Williams pour un 24e titre en simple du Grand Chelem au prochain US Open à New York sera également un grand scénario à suivre. « Je veux dire, évidemment, si l’US Open a lieu, Serena sera un grand scénario.

Va-t-elle en avoir 24. Alors évidemment, elle est fascinante. Serena et Naomi sont des personnes incroyables à étudier et à essayer de comprendre ces choses. « Serena Williams a remporté 23 titres en simple du Grand Chelem au cours de sa carrière, le plus grand de l’ère ouverte et un de moins que le record de tous les temps détenu par l’Australienne Margaret Tribunal.

Naomi Osaka a remporté deux fois le Grand Chelem, y compris l’US Open 2018, et a pris une position majeure contre le racisme lors du mouvement Black Lives Matter ces derniers mois.