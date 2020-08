Serena Williams Vous ne serez ni le premier ni le dernier à rester à l’écart de vos coéquipiers dans l’hôtel officiel que l’USTA a réservé aux joueurs en compétition à New York pour les prochaines semaines. Ce qui sera unique, c’est la raison pour laquelle l’Américain a pris cette décision. Juste avant de commencer Cincinnati WTA Premier 5, la légende de Saginaw a expliqué ses raisons, en plus de faire un bref bilan de tout ce qui s’est passé depuis l’arrêt du circuit. Ce sont les gros titres laissés par le 22 champion du Grand Chelem.

– La nouvelle normalité

«Je ne pourrais pas vous dire ce qui a été le plus difficile à adapter. Dans mon cas, je prends tout avec le plus grand soin, je ne prends tout simplement aucun risque. Je pense que l’ajustement le plus important consiste à effectuer les tests supplémentaires, mais je suis tout à fait favorable à leur réalisation, bien sûr ».

– Propre adresse

«Je ne voulais pas être dans l’hôtel commun parce que j’avais des problèmes pulmonaires, alors j’ai compris que d’y aller était un risque personnel. Si je suis seul, je peux tout contrôler mieux. Il n’y a pas de service de nettoyage, cela n’existe pas. Autant que je voulais être ici, ce qui est génial, la réalité est que j’ai des problèmes de santé particuliers et que je dois bien me reposer pour pouvoir concourir à New York «

– Surveillance des joueurs

«Ils doivent guider et s’assurer que les gens ne vont pas dans les boîtes de nuit ou les restaurants, je suppose. Malheureusement, je pense que c’est une décision judicieuse, car parfois les gens sont un peu anxieux et peuvent s’enfuir vers certains endroits. Compte tenu de mes problèmes de santé, je préfère cela, je suis totalement favorable aux protocoles additionnels et à tout type de sécurité. Je veux m’assurer où les gens vont, que nous restons tous dans la bulle. Ils font un excellent travail en s’assurant que chacun tient parole. «

– Tournoi déformé?

«Je n’y pense pas beaucoup. J’ai le sentiment que, comme moi, il y a beaucoup de gens ici, bien qu’il y en ait aussi un nombre énorme qui ne le sont pas. D’une manière ou d’une autre, on va continuer à jouer au tennis, plutôt qu’au tournoi, il faut mettre un astérisque à cette année très spéciale. C’est une nouvelle histoire qu’aucune génération n’a jamais vécue. Je pense que nous vivons une leçon pour l’avenir, celui qui gagne s’en souviendra toujours pour avoir remporté le championnat dans ces étranges circonstances, sans public. Ce sera étrange, cela pourrait être un test mental plus qu’autre chose.

– Formation avec Tsitsipas

«J’aime vraiment son jeu, il prend le ballon très tôt et le frappe très fort. La vérité est que ça le frappe beaucoup plus plat que les autres hommes, donc ça m’aide, ça me fait améliorer mon jeu. Cela implique aussi le défi de le supporter, je ne veux pas qu’il parte en pensant à ne plus s’entraîner avec moi parce que j’ai été un désastre. Je suis sorti sur le court avec l’intention de ne pas rater un seul coup, il est important pour moi de revenir dans un tel état, l’envie de ne pas vouloir rater une seule balle ».

– L’éternel favori, sans son public

«J’espère que je suis un favori des fans, j’adore jouer ici. Je sais que je suis déjà un joueur vintage, cela signifie aussi que je n’ai plus trop d’années sur la tournée. Ce serait bien d’essayer de continuer à gagner, peu importe si les fans veulent que je gagne ou non, l’important serait de les avoir ici, ce sont eux qui me soulèvent quand je suis déprimé, mais en même temps nous savons que c’est une mesure de sécurité nécessaire. Quand nous serons tous mieux, nous pouvons revenir en arrière et nous amuser ensemble. «

– Un doute dans ta tête

«Certainement, oui, il y a eu un moment au début où j’en suis venu à penser qu’il n’y aurait aucun moyen de tenir ces tournois. J’ai eu de nombreuses conversations avec diverses personnes de l’USTA, je sais à quel point les protocoles sont intenses, ce qui m’a aidé à me sentir en sécurité. Je vois chaque jour comment toutes les règles sont respectées ».