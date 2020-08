À la poursuite de la septième couronne de l’US Open et la première depuis 2014, Serena Williams a travaillé dur sur son jeu à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center. En entrant à Cincinnati et aux tirages au sort de l’US Open, Serena cherchera le 24e majeur à domicile, bien qu’il n’y ait pas de foule pour soutenir sa quête, les organisateurs mettant en œuvre des règles et des mesures strictes en raison du coronavirus.

Restant dans une maison privée avec sa famille, Serena fait tout ce qu’il faut pour rester en bonne santé et se préparer aux prochains matchs à New York, s’entraînant avec le numéro un mondial. 6 Stefanos Tsitsipas il y a quelques jours. Sous l’œil attentif de son entraîneur Patrick Mouratoglou, Serena a apprécié la séance d’entraînement avec le jeune Grec qui travaille à l’Académie de Mouratoglou en France, louant Stefanos et ses capacités de frappe.

Serena aime la façon dont Stefanos prend le ballon tôt, délivrant des coups plats qui vous maintiennent toujours à la limite.

Serena Williams et Stefanos Tsitsipas ont pratiqué ensemble à New York.

Serena lancera la campagne de Cincinnati contre Arantxa Rus ou Alison Van Uytvanck, dans l’espoir d’un bon départ et d’une course en profondeur après la défaite en quart de finale à Lexington il y a deux semaines.

En compétition pour la première fois depuis février, la femme de 38 ans a battu Bernarda Pera et sa soeur Venus, venant d’un set dans les deux rencontres pour atteindre les quarts contre Shelby Rogers. N ° mondial Le 116 s’est avéré trop difficile à battre pour Serena, la 23 fois championne de Major ayant subi une défaite de 1-6, 6-4, 7-6.

Williams a été la figure dominante dans le match d’ouverture, contrôlant le rythme et se rapprochant de la ligne d’arrivée dans les dernières étapes du deuxième set. Pourtant, Roger a trouvé le rythme après le premier match, perdant seulement 16 points derrière le tir initial dans les sets deux et trois pour maintenir la pression de l’autre côté du filet.

Elle a battu Serena lors du dixième match du deuxième set et est restée solide comme un roc dans le dernier set, la ramenant à la maison dans le tie break et devenant la première joueuse classée à l’extérieur du top 100 avec une victoire sur Serena depuis Roland Garros 2012.

« J’aime beaucoup le jeu de Stefanos Tsitsipas. Il prend le ballon très tôt et le frappe très fort. J’en profite beaucoup, il frappe un peu plus plat que beaucoup d’hommes, beaucoup de gars sur l’ATP. C’est évidemment m’aide sur le terrain d’entraînement, car je dois tellement améliorer mon jeu.

Et puis il est également important pour moi de le soulever parce que je ne veux pas qu’il pense, oh, ‘Je ne veux plus jamais la frapper, elle a totalement sucé. Je n’ai jamais besoin de rater un coup. Je pense que c’est plutôt bien pour moi de revenir dans ce mental, vous ne voulez jamais rater un coup », a déclaré Serena Williams.