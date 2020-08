Le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista Agut a déclaré qu’il avait hâte de revenir à la compétition au prochain Western & Southern Open à New York et a parlé de certaines des améliorations qu’il a apportées lors du récent verrouillage.

Roberto Bautista Agut dit qu’il a travaillé sur son service, son retour et son jeu au filet

Le monde no. 12 d’Espagne ont parlé au site Web de l’ATP Tour avant le retour du circuit de tennis de la façon dont il a utilisé le verrouillage pour améliorer différents aspects de son jeu.

« Nous avons pu travailler calmement sur mon jeu au filet. De plus, [we have put] plus d’emphase sur l’aspect physique des choses que d’habitude car nous n’avons pas eu de tournois à court terme. Le travail sur le terrain est le plus similaire à la normale, fonctionnant de la même manière qu’avant l’isolement.

La principale différence est que le temps d’entraînement avant le tournoi est plus long, donc il y a eu du temps pour travailler sur tous les aspects sur le court: le service, le retour et le jeu au filet. « L’Espagnol a également déclaré qu’il avait hâte de revenir à la compétition. et rattraper ses pairs sur le circuit de tennis.

«Tout ce que je veux, c’est retourner à la compétition. (J’ai manqué) beaucoup de mes pairs avec qui je suis dans ma vie quotidienne en compétition. Vous êtes souvent avec eux. Nous sommes habitués à vivre ce genre de vie à 80 ou 90% de l’année et bien sûr vous le manquez.

J’ai aussi raté les tournois. « L’Espagnol a un haut classement en carrière de n ° 9 dans le monde et à partir de maintenant, a déclaré qu’il avait l’intention de jouer le Western & Southern Open et l’US Open à New York. Beaucoup les joueurs ont déclaré qu’ils ne pourraient pas jouer les événements à New York s’ils n’étaient pas assurés de pouvoir rentrer en Europe sans quarantaine.

L’Open de France est également prévu pour la fin septembre. A partir de maintenant, Rafael Nadal, Ash Barty, Nick Kyrgios, Elina Svitolina, Stan Wawrinka, Kiki Bertens se sont tous retirés de l’événement. Roger Federer avait annoncé plus tôt qu’il passerait le reste de la saison 2020 en raison d’une blessure au genou.

Bautista Agut a remporté neuf titres ATP en simple au cours de sa carrière et son meilleur résultat dans une majeure a été une demi-finale aux Championnats de Wimbledon 2019.