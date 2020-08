L’ancien n ° 4 mondial James Blake dit qu’il serait très très nerveux s’il était le directeur du tournoi de l’US Open Grand Slam car il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner si le tournoi se déroule plus tard ce mois-ci.

James Blake sur les difficultés à venir pour l’US Open

Blake est assez familier avec le processus d’organisation d’un tournoi puisqu’il est maintenant le directeur de l’événement Miami Open.

En parlant à The Tennis Podcast, Blake a parlé de la possibilité qu’un joueur soit infecté lors de l’événement. «J’espère que cela se passera bien, et je sais qu’il y a des gens très brillants et ambitieux qui travaillent sur l’US Open, mais je pense qu’il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner lorsque vous avez autant de personnes à un événement.

Je pense juste que ça va être assez difficile. Ne pas avoir de foule le rendra intéressant car cela montrera la force mentale des joueurs. Ce qui m’inquiète le plus, c’est la situation dans les vestiaires, avec tant de joueurs qui entrent et sortent, et s’il y a un joueur qui finit par avoir Covid-19, étant donné sa contagion, cela pourrait infecter la moitié du tournoi.

Cela pourrait être vraiment dangereux et avoir l’air vraiment mauvais pendant toute la tournée. Avec l’aspect quarantaine, comment gérez-vous cela? Compte tenu du peu que nous savons encore sur le virus, il n’y a pas beaucoup d’études à long terme jusqu’à présent, je serais assez anxieux si j’étais celui qui organise l’événement.

Je pense que les joueurs seront moins inquiets, mais en tant que directeur de tournoi, je serais très, très nerveux ». L’USTA a décidé d’organiser l’Open de l’Ouest et du Sud, qui se tient généralement à Cincinncati à New York en prévision de l’US Open pour s’assurer que les joueurs peuvent rester au même endroit.

Plusieurs acteurs de premier plan ont exprimé des inquiétudes concernant les voyages aux États-Unis au cours du scénario actuel. La n ° 1 mondiale féminine Ash Barty et son compatriote australien Nick Kyrgios se sont déjà retirés du tournoi en raison de préoccupations concernant le virus, tandis que Serena Williams et Naomi OSaka, toutes deux anciennes champions, ont déclaré qu’elles avaient l’intention de jouer.

Au cours de sa carrière, James Blake a remporté 10 titres en simple ATP et a atteint un sommet en carrière de n ° 4. Il a atteint les quarts de finale de l’Open d’Australie et de l’US Open.