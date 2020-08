Le nouveau format de la Coupe Davis n’a pas rencontré le succès espéré par Gérard Piquè et son équipe: la compétition dans sa nouvelle formule, en effet, a mis en évidence plusieurs et très gros trous dans l’eau qui ne laissent certainement pas les spectateurs et les joueurs satisfaits.

Ivo Kaderka, le président de la Fédération tchèque de tennis, a déclaré que la Coupe Davis n’avait été sauvée que grâce à Rafael Nadal et à l’Espagne. Le responsable estime également que COVID a été utilisé comme excuse pour annuler le tournoi au lieu de trouver une solution.

Kaderka a affirmé que s’il n’y avait pas eu Rafael Nadal et les autres grands noms exposés, le tournoi aurait été un désastre complet.

Kaderka sur la Coupe Davis

« Je dirais que l’an dernier, ils n’avaient pas du tout de public et sans Rafael Nadal et l’Espagne, cela aurait été un désastre total », a déclaré Ivo Kaderka.

« Le coronavirus a vraiment été utile pour ceux qui ont promis des millions pour la Coupe Davis. Maintenant, ils disent que sans fans, il est impossible de maintenir le format », a-t-il ajouté. La nouvelle compétition de tennis masculin de la Coupe Davis a été annulée cette année en raison de la pandémie de coronavirus et reprendra en 2021.

Des matchs étaient prévus en septembre et la finale de la Coupe Davis était prévue pour novembre à Madrid. Désormais, les matchs préliminaires du Groupe mondial I et du Groupe mondial II se joueront sur divers sites en mars ou en septembre 2021.

La finale aura lieu à Madrid au cours de la semaine du 22 novembre 2021. La Fédération internationale de tennis (ITF) a déclaré que les 18 nations déjà qualifiées pour la finale 2020 obtiendraient une place en 2021. Un siècle et une vingtaine d’années au cours desquelles la Coupe Davis a toujours été décernée sauf à douze reprises: en 1901, en 1910 et dix fois encore à cause des guerres mondiales.

2020 sera donc la treizième saison à ne pas voir une équipe nationale soulever le saladier; la dernière fois s’était produite en 1945, comme dans le cas de Wimbledon. L’économie de Madrid perdra environ 50 millions d’euros générés par l’événement, bien que cette année, le chiffre aurait probablement été inférieur sans (ou avec moins) de fans, et l’Espagne de Nadal restera le champion national pendant deux ans.

accusé d’un événement révolutionné pour ne pas mourir … et maintenant également en danger de mort. Malgré les près de 3 milliards.