N ° mondial 2 Simona Halep fait son retour à l’événement de Prague de cette semaine, en difficulté dans les premiers tours mais atteignant les quarts de finale. Après un match difficile contre Polona Hercog, Simona a dû travailler dur jeudi également, évincant la joueuse tchèque Barbora Krejcikova 3-6, 7-5, 6-2 en deux heures et cinq minutes.

Le champion de Wimbledon n’a remporté que trois points de plus que le n ° mondial. 118, survivant au jeu de service pivot à 5-5 dans le set numéro deux et marchant vers la ligne d’arrivée dans le décideur pour se retrouver dans les huit derniers. Aux prises avec une blessure à l’épaule, Simona a réussi deux as et dix doubles fautes, perdant la moitié des points derrière le tir initial et donnant sept fois un service.

Ce n’était pas suffisant pour Krejcikova de franchir la ligne d’arrivée en premier, offrant des performances encore pires dans ses matchs qui offraient neuf pauses à Halep, assez pour que la Roumaine reste sur le parcours du titre. Après une erreur de revers, Barbora s’est cassé dans le premier match, le repoussant tout de suite grâce à une double faute de Simona.

Ils ont échangé des pauses dans les matchs trois et quatre pour rester au coude à coude avant que le Tchèque n’en remporte un autre à 3-2 lorsque le revers de Halep a atterri longtemps. Jouant à un niveau élevé, le compétiteur à domicile a décroché deux prises imposantes et a ramené le premier match à la maison avec un vainqueur du service dans le neuvième match pour un 6-3.

Le deuxième set a vu sept pauses en 12 matchs, cinq dans les six premiers. Le Roumain en a attrapé trois, passant 4-2 devant avec un coup droit gagnant et servant pour le set à 5-3. Krejcikova a repoussé quatre points de set et a retiré la pause lorsque Halep a marqué un coup droit, restant en lice et paraissant bien pour produire un étourdissant.

Simona a survécu à deux deux lors du 11e match pour un coup de pouce massif, forçant une erreur de Barbora à voler la pause et à mettre 7-5, devenant un favori avant le décideur.

Simona Halep a eu besoin de plus de deux heures pour évincer Barbora Krejcikova.

Là, les deux joueurs ont eu leurs chances au retour et c’est le plus expérimenté qui les a utilisés le plus efficacement, déclenchant les six derniers matchs pour éviter une surprise. Krajcikova s’est forgé une avance rapide de 2-0 avant que Simona ne passe à la vitesse supérieure, sauvant un point de rupture dans le troisième match et ne regardant jamais en arrière.

Le Roumain a fait une pause à 15 dans le quatrième match et en a assuré un autre à 3-2 à la suite d’une erreur du revers d’un rival épuisé. Un gagnant du service a envoyé Halep 5-2 devant, se déplaçant au-dessus du sommet avec une pause amoureuse quelques minutes plus tard pour la place dans les huit derniers.