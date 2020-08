Simona Halep est revenu triomphant devant les tribunaux. Son 21e titre de tournoi WTA International de Prague confirme que les caractéristiques qui ont toujours accompagné son tennis comme la persévérance, la régularité et la détermination sont toujours présentes après une pause de cinq mois. Mais Simona, aussi déterminée sur la piste qu’elle puisse être, a aussi ses peurs et ses peurs en dehors. C’est pourquoi il a décidé de rester à la maison et de ne pas jouer le tournoi de Palerme en raison du rebond des cas de coronavirus en Roumanie, et c’est pourquoi il doute sérieusement de jouer le US Open.

Darren Cahill, son entraîneur, fait partie de l’environnement le plus proche de Halep et s’est forgé une opinion claire à ce sujet. S’adressant à Nine’s World Wide of Sports depuis son Australie natale, les sentiments de l’ancien joueur sont assez clairs: le démission que la confirmation. « Avant de commencer sa participation au tournoi de Prague, je lui ai posé la question. J’avais le sentiment que Je n’allais pas jouer à l’US Open, mais je voulais jouer ce tournoi (celui de Prague) ».

Et est-ce que les différences entre l’un et l’autre rendent une comparaison impossible. « Le tournoi de Prague est le premier sous les restrictions dues au COVID-19, et elle voulait se voir sur la piste, évaluer ce qu’elle ressent en jouant à nouveau. Le vol de la Roumanie vers la République tchèque est très court, il y a beaucoup de différence par rapport à un un vol vers New YorkEt c’est que les précautions extrêmes que prend Simona en la matière peuvent être vérifiées en se souvenant de la décision qu’elle a prise il y a quatre ans, lorsqu’elle a refusé de contester le Jeux Olympiques de Rio 2016.

« Vous devez vous rappeler qu’il y a quatre ans, Simona a démissionné des Jeux olympiques parce qu’elle était très inquiète virus zika. Il est extrêmement prudent en ce qui concerne ces questions; Alors que les restrictions de coronavirus commençaient, il est passé quatre à six semaines sans ramasser le racket, il est juste rentré chez lui et y est resté tout le temps. »Pendant ce temps, peu de temps après avoir terminé sa participation à Prague avec un titre, Simona a quitté le Les portes ouvrent à de nouvelles spéculations dans son discours: « Demain, je dirai quelque chose sur l’US Open, pas aujourd’hui. »

Tout indique, selon les indices de Cahill et Simona, que le Roumain pourrait devenir le sixième joueur de tennis du top 10 à sortir du tournoi de New York. Souviens-toi que Ashleigh Barty (# 1), Elina Svitolina (# 5), Bianca Andreescu (# 6), Kiki Bertens (# 7) et Belinda Bencic (# 8) ont d’ores et déjà confirmé qu’elles ne passeront pas par les traces de Flushing Meadows, ce qui laisse un panorama plus sombre que le tennis masculin. À l’heure actuelle, la graine coupée pour le tournoi est en nombre de joueur de tennis # 43 du monde.

Ainsi, il ne reste que très peu de choses pour que les événements conjoints reviennent, la magie d’un Grand Chelem, et le numéro 2 mondial semble ne pas y participer. Il ne reste plus qu’à attendre de voir si les sentiments de Cahill sont vrais ou si Simona Halep décide de donner un changement de cap au dernier moment.