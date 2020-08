N ° mondial Simona Halep en est à sa troisième demi-finale consécutive de la saison, battant une perdante chanceuse Magdalena Frech 6-2, 6-0 en 59 minutes rapides. Lors de son premier tournoi depuis l’épidémie de coronavirus, Simona avait eu du mal dans les deux premiers tours, battant Polona Hercog et Barbora Krejcikova pour entrer dans les quartiers où elle a élevé son niveau pour ne passer qu’une heure sur le court et préserver son énergie.

Frech a atteint le premier quart de finale au niveau WTA à Prague, n’ayant plus rien dans le réservoir pour défier un rival bien plus haut classé. Simona a souffert d’une blessure à l’épaule contre Krajcikova, servant beaucoup mieux aujourd’hui et repoussant deux chances de pause sur trois pour maintenir la pression de l’autre côté du filet.

Magdalena était loin de ce rythme, donnant 65% des points derrière le tir initial et subissant six pauses sur 12 occasions offertes au Roumain. Halep a créé deux chances de pause dans le premier match avec un vainqueur du coup droit, convertissant la première lorsque Frech a pulvérisé une erreur de coup droit pour se déplacer devant.

Le Polonais a répondu par une pause à 15 dans le deuxième match à la suite d’une erreur de coup droit de Simona, qui a laissé le revers derrière pour assurer une autre pause dans le troisième match avec un vainqueur de volée en coup droit. Le Roumain a confirmé l’avantage avec une belle prise, décrochant un autre vainqueur du coup droit pour une pause dans le cinquième match et une avance de 4-1.

Le Polonais a survécu à deux points de set à 2-5, créant deux occasions de pause dans le huitième match. Restant calme, Halep a sauvé les deux avec des frappes puissantes, saisissant le quatrième point de set avec un vainqueur du service pour un 6-2. Porté par cet élan, Simona a cassé dans le premier match du deuxième set lorsque Frech a pulvérisé une erreur de coup droit, clôturant le deuxième match avec un service non retourné et tirant un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour une autre pause et un 6-2, 3-0 conduire.

Simona Halep jouera dans la troisième demi-finale consécutive de la saison.

Contrôlant le cours de la rencontre, Halep a placé une gagnante de retour qui l’a envoyée 5-0 devant, scellant l’accord avec une prise en amour après un vainqueur du revers qui l’a propulsée dans les quatre derniers.

Après la défaite en quart de finale à Adélaïde contre Aryne Sabalenka en deux sets, Simona a joué à un niveau élevé à l’Open d’Australie, battant Jennifer Brady, Harriet Dart, Yulia Putintseva, Elise Mertens et Anett Kontaveit pour atteindre les demi-finales.

Se battant dur contre Garbine Muguruza, Simona a subi une défaite serrée en deux sets, retournant sur le court de Dubaï en février. Cette fois, Simona n'a pas p