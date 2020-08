Stan Wawrinka, en plus d’avoir trois titres du Grand Chelem au tableau d’affichage, est également le dernier joueur de tennis dans l’ordre chronologique capable de remporter un Major au-delà de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Seul le trophée de Wimbledon manque au joueur de tennis lausannois pour terminer la carrière du Grand Chelem, sans compter que Stan s’est également hissé à la troisième position du classement ATP (2014).

Malgré ces excellents résultats, on a trop souvent l’impression qu’on ne parle pas assez de lui quand on compte les meilleurs joueurs de tennis. « Stanimal » aurait probablement gagné plus s’il n’avait pas été contraint aux stands par une série de blessures ces dernières années, dont la plus grave a nécessité une opération au genou et une lente rééducation qui a suivi.

Dans une interview avec L’illustre, Wawrinka donne le sens et l’influence de la citation de Samuel Blackett. Blackett est un romancier irlandais et sa citation est: «Toujours essayé, toujours échoué, peu importe, essayez à nouveau, échouez encore, échouez mieux».

Wawrinka sur son célèbre tatouage

«Je ne me souviens pas du jour où j’ai découvert cette phrase, mais j’ai le sentiment que je l’ai toujours eue en moi. Parce que cela résume ma carrière « – a déclaré Stan Wawrinka. » Au tennis, même les meilleurs joueurs font face à une perte chaque semaine.

L’échec fait partie du travail. Il faut se lever, recommencer, accepter de perdre encore et encore. La défaite, pour moi, n’a jamais été grave. Le moment choisi pour ce tatouage est spécial. Je l’ai fait le 28 mars 2013, mon anniversaire. Et j’ai remporté mes plus grandes victoires peu de temps après », a ajouté l’ancien numéro 3 mondial.

Magnus Norman est également crédité de l’amélioration de la ténacité mentale de Wawrinka, comme en témoigne sa performance lors de matches importants et était évidente dans ses victoires sur Andy Murray à l’US Open 2013, et Novak Djokovic à l’Open d’Australie 2014 (tous deux étaient champions en titre), ainsi que sa régularité améliorée, aboutissant à sa victoire sur le No.

1 Rafael Nadal à l’Open d’Australie 2014 dans lequel Wawrinka a survécu à une riposte de Nadal pour décrocher le titre. Il a également survécu à une riposte du n ° 1 Novak Djokovic lors de la finale de l’Open de France 2015, perdant une pause de service dans le quatrième set, avant de briser le service de Djokovic à deux reprises pour décrocher le titre.

Malgré ses succès en fin de carrière, Wawrinka a été embourbé dans l’incohérence tout au long de sa carrière. Son bilan contre des joueurs classés n ° 1 mondial en est une illustration. En finale du Grand Chelem, il détient une fiche de 3-0 contre le No.

1 joueurs mais est 1 à 20 dans tous les autres matches contre les n ° 1, avec cette seule victoire en demi-finale de Roland-Garros 2017 contre Andy Murray. Ceci, combiné aux 11 finales consécutives remportées, a donné à Wawrinka la réputation d’être un « joueur de gros match ».