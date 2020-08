N ° mondial 17 Stan Wawrinka a disputé trois tournois ATP en 2020, atteignant des quarts de finale mais sans faire un effort supplémentaire. Le Suisse a perdu contre Corentin Moutet à Doha, Alexander Zverev à Melbourne et Grigor Dimitrov à Acapulco, espérant une meilleure course à Indian Wells et Miami.

En raison du coronavirus, Wawrinka tous les autres joueurs ont dû rester chez eux pendant cinq mois, retournant au tribunal dans les deux prochains jours à New York. Contrairement à ses collègues, Stan avait opté pour une approche différente, sautant Cincinnati et l’US Open et inscrivant deux Challengers à Prague sur terre battue, ses premières épreuves à ce niveau depuis 2010!

Participant à seulement deux Challengers depuis 2005 à domicile à Lugano en 2009 et 2010, Wawrinka est allé jusqu’au bout après des victoires sur Potito Starace, remportant dix victoires consécutives et revenant au rang inférieur pour la première fois en une décennie cette semaine en la capitale tchèque.

Entièrement attendu après une si longue pause, Stan n’a pas joué à son meilleur mais c’était suffisant pour gagner cinq matches et remporter le titre, son septième sur neuf titres et le troisième consécutif. Dans le match pour le titre, Stan a battu le numéro un mondial.

253 Aslan Karatsev 7-6, 6-4 en une heure et 44 minutes, devenant le vainqueur du Challenger le mieux classé depuis Ivan Ljubicic à Prague 2005. Dans le premier match, Stan a battu Roman Safiullin en trois sets, se retrouvant 6-3 à contre Oscar Otte avant de s’imposer avec une belle performance au décideur.

En quart de finale, Sumit Nagal a pris d’assaut un triple champion majeur dans le premier set avant que Stan ne passe à la vitesse supérieure, produisant un tennis merveilleux dans les sets deux et trois pour se retrouver dans les quatre derniers. Le Tchèque Michael Vrbensky, 20 ans, a également eu une chance contre un ancien vainqueur de Roland Garros, obligeant Wawrinka à remonter son niveau après le match d’ouverture et à éviter une défaite inattendue.

Réalisant un retour gagnant, Stan Wawrinka a remporté le titre au Prague Challenger.

En finale, Stan a produit une solide performance contre l’adversaire classé en dehors du top 250, tirant dix as et ne perdant que quelques points derrière le tir initial.

Karatsev est resté en contact après avoir repoussé cinq chances de pause sur six, atteignant le bris d’égalité du premier set et tombant après une seule pause dans le deuxième set à 1-1. Wawrinka a repoussé une chance de pause dans le premier match, ratant l’occasion dans le suivant de garder le Russe du côté positif du tableau de bord.

Les deux joueurs ont bien servi jusqu’au tie-break que le joueur le plus expérimenté a remporté 7-2, remportant trois mini-breaks et remportant le match avec un as au neuvième point. Porté par cet élan, Stan a bien servi dans le deuxième set, gardant la pression de l’autre côté du terrain et gagnant la seule pause dans le troisième match quand Aslan a inscrit une volée.