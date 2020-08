Cincinnati est devenu une partie de l’ère Open en 1970, ayant une riche tradition de tennis. Certains des plus grands noms du tennis y avaient décroché la couronne avant 1990, notamment Ken Rosewall, Stan Smith, Jimmy Connors, Ilie Nastase, John McEnroe, Ivan Lendl, Mats Wilander, Stefan Edberg et Boris Becker.

Stefan Edberg avait conquis Cincinnati en 1987 et atteint quatre finales consécutives jusqu’en 1990, perdant contre Wilander en 1988 et Brad Gilbert en 1989. Stefan Edberg et Brad Gilbert étaient les joueurs à battre lors de la première édition du Masters 1000 à Cincinnati 1990, passer tous les obstacles pour régler le choc du titre qui était complètement différent de celui d’il y a 12 mois.

Edberg a marqué un triomphe 6-1, 6-1 en 51 minutes, remportant le deuxième titre du Masters 1000 après Indian Wells en mars. C’était leur 12e rencontre au cours des six dernières saisons et la neuvième victoire du Suédois, dans ce qui avait été la finale la plus unilatérale de Cincinnati depuis 1947!

Plus important encore, Stefan est devenu le numéro un mondial. 1 après ce titre, obtenant le meilleur prix possible pour la course constante au cours des sept premiers mois et demi de la saison pour vaincre Ivan Lendl qui a occupé le trône du tennis masculin pendant 80 semaines depuis janvier 1989.

Edberg a dû abandonner contre Lendl en finale de l’Open d’Australie mais a remporté des titres à Indian Wells et à Tokyo, avec une autre grande finale à Miami. Comme d’habitude, l’argile n’était pas le terreau fertile pour lui, l’oubliant rapidement après avoir parcouru Wimbledon et Los Angeles avant Cincinnati, produisant une autre grande course dans l’Ohio pour écrire les livres d’histoire comme seulement le huitième mondial.

1 depuis le début du classement ATP en 1973. Stefan ne s’est pas trompé dans le match final, maîtrisant Gilbert dans tous les départements pour remporter un triomphe imposant en un peu plus de 50 minutes. Le Suédois a remporté 52 points sur 79 et n’a perdu que 12 points en sept matchs de service, ne faisant jamais face à un point de rupture et envoyant toute la pression de l’autre côté du filet.

Le tenant du titre n’a jamais trouvé le rythme souhaité, mettant fin à la rencontre avec 17 vainqueurs et 23 erreurs, pas si mauvais rapport mais certainement pas assez pour défier Edberg à un niveau plus sérieux. Stefan a dicté le rythme avec un service et un jeu de volée parfaits, restant en mode offensif tout le temps et ne pulvérisant que huit erreurs au total pour laisser Brad sans réponse ni plan sur la façon d’imposer ses tirs.

Le Suédois avait un avantage de 12-7 chez les vainqueurs de service et de 16-10 chez les vainqueurs du terrain, en frappant dix seul avec sa spectaculaire volée qui était sur presque toutes les balles, forçant Gilbert à chercher des lignes et ces petits morceaux du terrain qui restaient découvert.

Brad a eu neuf erreurs directes tandis que Stefan n’en est resté que cinq, et la distance la plus frappante est venue dans le département des erreurs forcées où l’Américain a compté jusqu’à 14 et n’a attiré que trois d’Edberg.

En 1990, Stefan Edberg n’a perdu que deux matchs contre Brad Gilbert à Cincinnati.

Comme prévu, les points courts jusqu’à quatre coups étaient le type dominant de rallyes sur un court dur rapide, Stefan se forçant un net avantage de 38-20, terminant le travail avec son service, sa volée ou après une erreur forcée rapide de Gilbert. .

Les échanges de milieu de gamme avec cinq à huit tirs ont donné à Edberg une avance de 9-6, se classant 5-1 dans ces rares échanges qui ont atteint la barre des neuf coups pour compléter sa victoire avec style. Stefan a pris une pause de service dans le tout premier match après trois erreurs de Gilbert qui a renvoyé deux gagnants des deux ailes lors du deuxième match avant qu’Edberg ne tienne pour confirmer sa pause et se déplacer 2-0 devant.

Le Suédois était dans la zone, marquant une autre pause dans le troisième match avec un vainqueur du coup droit et un autre au filet, restant concentré dans le quatrième match après une double faute pour le ramener à la maison avec trois gagnants, augmentant ainsi l’avance à 4-0. .

Brad a finalement obtenu son nom sur le tableau de bord avec trois vainqueurs de services, mais n’avait toujours rien à montrer au retour, permettant à Edberg de se déplacer 5-1 devant avec des services non rendus dans le sixième match. Le set était terminé lorsque Gilbert a pulvérisé quatre erreurs dans le suivant, devant travailler beaucoup plus dur dans le deuxième set s’il voulait obtenir un résultat plus positif et au moins être compétitif.

Stefan est resté sur la voie de la victoire dans le deuxième set, prenant congé des tirs de Brad et gardant les points sur sa raquette. Deux vainqueurs de retour lui ont donné l’avantage dans le deuxième match, gagnant une pause après une double faute de Gilbert qui n’a pas pu arrêter sa chute.

Trois vainqueurs de service ont poussé Edberg 3-0 devant et personne ne pensait que le match durerait trop longtemps maintenant. Gilbert a finalement produit un meilleur tennis dans le quatrième match, faisant exploser quatre gagnants pour réduire le déficit, mais n’enlève rien au match du Suédois, Stefan ajoutant trois gagnants à son total dans le cinquième match pour avancer 4-1.

Le Suédois n’a pas eu à faire grand-chose non plus dans le sixième match, profitant des quatre erreurs de Gilbert et servant pour la couronne. Edberg a remporté trois points consécutifs de 30 à 15 pour franchir la ligne d’arrivée et remporter le cinquième titre de la saison, devenant le numéro un mondial. 1 le lendemain.