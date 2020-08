La star du tennis grec Stefanos Tsitsipas est à New York et sera de retour sur les courts de tennis de l’Open de l’Ouest et du Sud, puis il participera à l’US Open. La star grecque a participé à une séance de questions-réponses sur Instagram et a abordé plusieurs sujets, notamment qui est le joueur le plus drôle de la tournée et qui veut être dans le show-business.

Stefanos Tsitsipas dit qu’Andy Murray est le joueur le plus drôle de la tournée

Voici quelques-uns des meilleurs des sessions de questions-réponses de Tistsipas. Qui est le joueur le plus drôle de la tournée?

Andy Murray. Vas-tu jouer en double avec moi? (de Dominic Thiem)

Dominic ne t’inquiète pas, nous allons jouer en double.

Mais malheureusement, le coronavirus a frappé juste avant Miami, donc cela ne s’est jamais produit. Mais je suis sûr que nous pouvons organiser quelque chose pour l’avenir. Retournerez-vous jamais aux cheveux courts?

J’y pense depuis longtemps maintenant.

J’adorerais avoir les cheveux courts, ce n’est pas très facile de maintenir ces cheveux longs. Mais en même temps, c’est mon style et c’est qui je suis. Pour quoi dans votre vie vous sentez-vous le plus reconnaissant?

Certaines des choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissant sont ma famille, mes amis, étant de Grèce, d’un pays si riche, d’être en bonne santé bien sûr et de pouvoir voyager en même temps et jouer au tennis à un niveau aussi élevé.

Votre vie est-elle meilleure que vous ne l’imaginiez?

Ça ne pourrait honnêtement pas être mieux. J’ai des gens qui m’aiment à côté de moi qui me soutiennent tout au long de ce voyage, ce voyage très difficile. Je vis ma vie au maximum et honnêtement, je ne peux rien demander de plus.

Quelle langue souhaitez-vous maîtriser à l’avenir?

J’ai toujours un faible pour le japonais, alors je vais opter pour le japonais. C’est juste un langage si mystérieux. Envisagez-vous d’être dans l’industrie cinématographique?

C’est aussi l’un de mes rêves.

J’adorerais être dans cette entreprise. Stefanos Tsitsipas est le joueur grec le mieux classé de l’histoire. Il est le champion en titre des finales ATP et le plus jeune vainqueur des championnats de fin d’année en dix-huit ans. Il a remporté cinq titres en simple et atteint dix finales sur le circuit ATP.