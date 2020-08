Le n ° 6 mondial Stefanos Tsitsipas se prépare à jouer à l’US Open. Le Grand Chelem est le premier à être organisé à l’ère de la pandémie. Cette année, Wimbledon a été annulé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale et l’Open de France est reporté indéfiniment, grâce à la pandémie de coronavirus.

Malgré les directives strictes et les mesures de sécurité de l’USTA, de nombreux joueurs se sont retirés du tournoi. Selon National, Du côté des hommes, trois des 10 meilleurs mondiaux – le vainqueur de l’année dernière Rafael Nadal, Roger Federer, Gael Monfils et sept des 50 meilleurs mondiaux sont exclus du tournoi. Ce sera le premier Grand Chelem depuis l’US Open de 1999 à ne présenter ni Nadal ni Federer.

Cependant, dans une récente interview avec le site Web grec sdna, Tsitsipas dit que c’est une bonne opportunité. «Les chances augmentent définitivement, avec l’absence de Federer et Nadal de l’US Open. C’est certainement une meilleure occasion de mieux jouer, de sentir que toute l’attention n’est pas sur eux. J’ai également l’opportunité d’être en meilleure position dans le classement. »

«Je ne sais pas ce qui leur a traversé l’esprit» – Stefanos Tsitsipas

Il est sceptique quant aux raisons pour lesquelles les joueurs se sont retirés. «Je ne sais pas ce qui leur a traversé l’esprit et pourquoi ils ont pris cette décision. Je sais, bien sûr, que Federer a également été blessé. Nadal, je ne sais pas pourquoi il ne jouera pas, ça a probablement à voir avec Roland Garros. Cela me donne cependant l’impulsion, me motive. Je me sens bien dans mon jeu. Djokovic, bien sûr, sera un défi.

Tsitsipas a conclu: «La plupart des joueurs ont travaillé, ils se sont entraînés ces derniers mois, ils sont en bon état et je le sais parce que je me suis entraîné avec beaucoup d’entre eux. Ce sera un défi pour tout le monde, c’est quelque chose que nous n’avons jamais vécu auparavant. La situation sera très différente des autres tournois du Grand Chelem. Celui qui s’entendra bien avec lui-même, qui trouvera une solution en silence, sera celui qui fera le mieux ». (Les citations sont traduites du grec via Google translate)

Du côté des femmes, trois des sept meilleures au monde – la n ° 1 mondiale Ashleigh Barty, la n ° 5 Elina Svitolina, la septième Kiki Bertens et neuf des 40 meilleures au monde, ont confirmé qu’elles ne seront pas à New York. Cependant, Serena Williams, neuvième mondiale, participera. Si elle gagne cette fois, ce sera son premier Grand Chelem depuis 2017, mais elle sera également à égalité avec Margaret Court pour remporter le plus de Grand Chelem (masculin ou féminin).

Récemment, Tsitsipas et Williams ont pratiqué ensemble à Flushing Meadows. Ils se sont très bien parlé. Patrick Mouratoglou les entraîne tous les deux.

L’US Open débutera le 31 août au Billie Jean King Center de New York. Ce sera la première fois que le tournoi n’aura pas de foule à cause du virus COVID-19.