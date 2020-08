Sincère, honnête et sucette. Cela a été montré Toni Nadal concernant les derniers événements qui se déroulent dans le monde du tennis. Avec le retour officiel du sport de raquette à Palerme, les garçons attendent quelque chose de plus, en particulier la bulle de New York dans lequel deux des tournois les plus importants du circuit seront joués. Son neveu, Rafael, a démissionné de ces tournois, tandis que d’autres joueurs de tennis d’élite tels que Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas ou Dominic Thiem Ils ont souligné que s’il n’y a pas de quarantaine obligatoire, ils assisteront au rendez-vous de New York.

Toni a parlé de cela et de nombreux autres sujets dans une chronique détaillée pour El País. Dans sa propre écriture et un titre plutôt philosophique («Nous possédons nos peurs»), il analysait les décisions prises par les meilleures raquettes du monde. Et Toni les comprend tous, même s’ils diffèrent dans le résultat final. « Le différend de l’US Open de Djokovic, Tsitsipas ou Thiem me paraît aussi compréhensible que la démission de Nadal, Federer ou Wawrinka. Nous devons comprendre l’appréhension de prendre des vols différents et de quitter la maison alors que les choses restent si incertaines. »

Bien que Tío Toni comprenne la décision de Nadal, il n’y a qu’une petite préoccupation qui le rend clair: « J’espère juste que, dans le cas de Rafa, ses résultats à Roland Garros ne sont pas compromis par un inactivité tant de mois. « À en juger par le nombre de séances d’entraînement sur terre battue à son Académie, il est clair que Nadal se prépare minutieusement pour le rendez-vous de Chatrier. pour la première fois un Grand Chelem « silencieux », et c’est quelque chose auquel Toni ne s’habituera jamais.

«J’ai du mal à accepter et à imaginer la présence du public dans les tribunes. Il y a de nombreuses occasions où j’ai entendu mon neveu, comme d’autres joueurs de tennis, s’adresser personnellement aux spectateurs pour remercier leur soutien et le rôle important qu’ils ont joué. afin de soulever un trophée. Je peux vous assurer que ce ne sont pas des mots vides pas de phrases définies. Les cris et la ferveur du public après un grand échange, l’émotion qu’il manifeste face à une victoire et la déception face à une défaite: c’est en grande partie ce qui donne du sens à ce sport et alimente l’adrénaline du joueur de tennis. «

Aussi étrange que cela puisse nous paraître, l’interdiction du public dans les gradins est l’une des règles vitales du protocole anti-COVID conçu par l’USTA. Ces efforts ne sont pas vains pour l’entraîneur, qui souligne le mérite de la Fédération américaine. «Les efforts déployés pour garantir la sécurité et la santé de ceux qui joueront le tournoi, ainsi que pour assumer l’incertitude des tournois, méritent un bon retour. Que la compétition revienne est nécessaire pour de nombreux joueurs de tennis et leurs équipes, ainsi que pour de nombreuses sociétés satellites qui vivent de l’exploitation régulière du circuit. »

Enfin, Toni a souligné la redistribution des prix en argent réalisée par l’USTA, augmentant l’argent des prix jusqu’au différend des huitièmes de finale. Une décision courageuse et sage de son point de vue, puisqu’elle profite ainsi aux joueurs de tennis de rang inférieur qui verront le Grand Chelem de New York comme une bouée de sauvetage économique. Ainsi, avec la bénédiction du manacorí et le respect de ceux qui décident de ne pas partir pour les États-Unis, on ne peut déduire que les jours calendaires pour que la balle roule à nouveau et le tennis masculin allez-y.