Le n ° 1 mondial Novak Djokovic a été impliqué dans une autre controverse, cette fois sans aucune faute de sa part. Il y a quelques jours, une interview du vainqueur du Grand Chelem à 17 reprises a été publiée sur Internet où Djokovic aurait parlé de la façon dont il avait gagné de l’argent en investissant dans les Bitcoins.

Une fausse interview de Novak Djokovic mène à une arnaque Bitcoin en Serbie

Selon le site Blic.rs, dans la fausse interview de Novak Djokovic, il aurait déclaré: «Mon principal moyen de gagner de l’argent est une nouvelle application de trading automatique de crypto-monnaie appelée« l’ère du Bitcoin ».

C’est la meilleure chance que j’aie jamais vue d’obtenir une petite fortune en un temps record. J’encourage tout le monde à l’essayer jusqu’à ce que les banques le ferment. Peut-être êtes-vous sceptique car cela semble trop beau pour être vrai. Je suis heureux de l’avoir essayé car c’était l’argent le plus important et le plus facile que j’aie jamais produit.

Je parle des gains passifs quotidiens, qui s’élèvent à des dizaines de milliers de dinars. C’est le moyen le plus rapide de stocker des liquidités à la hausse pour le moment. Cependant, cela ne durera pas longtemps car un nombre croissant de personnes le trouveront et les banques le fermeront probablement indéfiniment. «

La Banque nationale de Serbie s’est alors impliquée et a demandé aux stations de ne pas diffuser la fausse interview, mais à ce moment-là, certaines personnes avaient déjà investi dans l’arnaque. L’équipe juridique de Djokovic serait en train de se pencher sur la question et a déclaré que les déclarations lors de l’interview n’ont pas été faites par le joueur serbe.

Le Serbe envisage actuellement de revenir sur le circuit du Western & Southern Open de New York, auquel il est entré pour jouer. Il reste à voir si les joueurs venant à New York pourraient retourner en Europe sans aucune restriction de quarantaine pour jouer dans les événements sur terre battue en Europe.

Novak Djokovic est actuellement classé n ° 1 mondial et a remporté 17 titres en simple du Grand Chelem, le troisième plus grand nombre de titres de l’histoire pour un joueur masculin, derrière Roger Federer avec 20 tournois du Grand Chelem et Rafael Nadal avec 19 tournois du Grand Chelem. Il a remporté un record de huit titres de l’Open d’Australie, de cinq titres de Wimbledon, de trois titres de l’US Open et d’un titre de l’Open de France.

Lorsqu’il a remporté l’Open de France 2016, il est devenu le huitième joueur de l’histoire à remporter le Grand Chelem en carrière et le troisième homme à détenir les quatre titres majeurs à la fois. Il a également aidé la Serbie à remporter la Coupe Davis en 2010 et la Coupe ATP plus tôt cette année.