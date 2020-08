Le 19 fois champion majeur Rafael Nadal ne défendra pas le titre à l’US Open en septembre. La pandémie de coronavirus a stoppé l’action de tennis masculin depuis cinq mois, et la saison masculine devrait reprendre à New York (Cincinnati et l’US Open) dans quelques semaines, selon des règles strictes.

De nombreux joueurs ne sont pas prêts à se rendre aux États-Unis dans ces conditions et risquent la mise en quarantaine une fois de retour en Europe. Le quadruple champion de l’US Open, Nadal est la figure la plus en vue de cette liste pour le moment, ne préférant jamais les règles de redémarrage et évitant de s’entraîner sur des courts en dur ces dernières semaines.

Au lieu de cela, l’Espagnol a passé du temps avec ses amis et sa famille, profitant de son nouveau yacht, jouant au golf et s’entraînant sur terre battue avant Rome et Roland Garros. L’Open de Madrid n’aura pas lieu en septembre mais Rafa n’a pas changé sa décision, choisissant de sauter New York et de continuer à se préparer pour Roland Garros où il chercherait le 13e titre.

Dans la récente interview, Rafa a déclaré qu’il serait préférable de clôturer l’année et de se concentrer sur 2021, bien qu’il comprenne qu’il y a beaucoup de choses différentes impliquées. Sa décision de sauter l’US Open n’a pas été facile ou prise pour acquise, en consultant son équipe et sa famille et en essayant de faire le meilleur choix dans les circonstances données.

Nadal a cité la situation de santé comme sa principale raison de rester à l’écart de l’US Open, suivie d’une transition rapide du dur à la terre battue, ce qui ne serait pas bon pour son corps. De plus, l’Espagnol a évoqué le manque de combativité au cours des deux dernières semaines et après une si longue pause, incapable de donner ses 100% habituels et décidant de rester sur le terrain d’entraînement.

Lors de la finale de l’année dernière, Rafa a battu Daniil Medvedev 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 en quatre heures et 49 minutes. Ainsi, il est devenu le cinquième joueur de l’ère Open avec quatre titres à New York, creusant profondément pour franchir la ligne d’arrivée en premier contre le rival qui a tout donné dans la quête de la première couronne majeure.

Rafael Nadal ne défendra pas le titre à New York remporté en 2019.

« La situation sanitaire est le premier inconvénient de base au moment de prendre ma décision. La situation ne semble pas totalement maîtrisée, donc dans ce cas, après avoir consulté mon équipe, nous avons décidé de sauter l’US Open.

Deuxièmement, le calendrier est difficile après plusieurs mois sans compétition. Passer du dur court à la terre battue, avec peu de temps pour la préparation, est dangereux pour mon corps et mon avenir. Ensuite, c’est une question d’esprit personnel. La situation est telle qu’elle est, et mon esprit n’était pas assez élevé pour me rendre à New York et concourir.

Si je veux faire de la compétition, tous mes sens doivent être concentrés sur la compétition pour être à mon meilleur, et cela aurait été difficile à réaliser ces jours-ci. Les circonstances m’ont obligé à prendre cette décision », a déclaré Rafael Nadal.