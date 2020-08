Pour une raison ou une autre, de nombreuses stars renonceront à jouer au prochain et très attendu US Open 2020: parmi les nombreux il n’y aura pas de Roger Federer, Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Stan Wawrinka, Jo-Wilfried Tsonga, Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina et Bianca Andreescu.

Qui pour une raison, qui pour une autre. Comme on le sait, Roger Federer reviendra directement sur le court pour l’Open d’Australie 2021, après la double chirurgie au genou droit, qui l’a contraint à sauter le reste de 2020. Une décision prise cependant, surtout après l’annulation de Wimbledon et Jeux olympiques de Tokyo, ses deux principaux objectifs pour cela (et la saison prochaine).

Cependant, la principale raison pour laquelle de nombreux joueurs de tennis ont décidé de sauter l’US Open (et l’Open de l’Ouest et du Sud) est liée aux conditions de sécurité dans la métropole américaine.. En fait, aux États-Unis, nous assistons jour après jour à un décompte dramatique de cas de Covid-19, infectés et morts.

La peur, malgré les règles strictes de la bulle à Flushing Meadows, a fait réfléchir de nombreuses stars, qui ont décidé de sauter les deux tournois organisés à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center. En simple messieurs, en plus des absences de Rafael Nadal et Roger Federer, il n’y aura pas non plus de Gael Monfils.

Dehors également Stan Wawrinka et Nick Kyrgios. Wawrinka se concentrera sur les tournois européens sur terre battue (il jouera le Challenger de Prague) tandis que Kyrgios n’a pas encore décidé quels tournois jouer. Dehors aussi les Français Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille: Tsonga peut-être pour ses problèmes de voyage, Pouille pour des problèmes physiques au coude.

La présence de Kei Nishikori, qui a été testé positif pour Covid-19 est fortement mise en doute. Il y aura Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem, Matteo Berrettini et le n ° 1 mondial Novak Djokovic.

La situation dramatique du simple féminin de l’US Open

En simple féminin, la situation est plus dramatique.

Ashleigh Barty, n ° 1 mondiale, a déjà déclaré depuis quelques semaines qu’elle ne jouerait pas à l’US Open: il y a encore trop de problèmes liés à la sécurité sanitaire à New York. Plus ou moins la même décision prise par Simona Halep, lauréate du tournoi de Prague, qui a annoncé son absence de Flushing Meadows via les réseaux sociaux.

Dehors aussi Elina Svitolina, qui a décidé de ne pas s’envoler pour New York à cause de tous les problèmes de santé liés à la pandémie mondiale, et Bianca Andreescu, tenante du titre, qui ratera le Chelem américain pour quelques problèmes physiques (et probablement pour les conditions de santé rencontrées. des Etats-Unis).

Il n’y aura pas à New York également Kiki Bertens et Belinda Bencic, déjà projetés pour les tournois qui se joueront en Europe. Sofia Kenini, Karolina Pliskova, Naomi Osaka et Serena Williams devraient être les stars du simple féminin si la situation sanitaire ne se détériore pas et si elles confirment leur décision de participer au tournoi.

