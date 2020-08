Plus tôt cette année, Rory McIlroy a parlé en paroles des vertus de sa ville natale – Holywood, en Irlande du Nord, peignant une image d’une destination de golf idyllique. Selon McIlroy, Holywood est riche en sites touristiques populaires et intéressants et en lieux historiques, est le cadre du club de golf où il a commencé et a ouvert une académie, mais plus important encore, sa meilleure attraction est ses citoyens accueillants et sympathiques.

Et si vous gardez à l’esprit la personnalité géniale du célèbre golfeur, il est évident qu’il vient de bonnes actions., Holywood, situé sur le Belfast Lough à quelques kilomètres de Belfast. La vue imprenable sur le littoral et la beauté naturelle, les parcs et les musées sont parmi les nombreuses raisons de visiter cette petite crique de mer sur la côte est de l’Irlande du Nord.

Lieux à visiter dans la ville natale de McIlroy’s Holywood.

Le club de golf de Holywood est situé dans les collines du comté de Down. C’est ici que McIlroy a commencé à jouer au golf. Vous pouvez jouer au parcours et vous arrêter pour voir des répliques des trophées de McIlroy.

Il possède également un charmant restaurant, appelé 1904. Entre les parties de golf, vous voudrez peut-être visiter certaines de ces attractions:

Le Titanic Belfast vous emmène au chantier naval où tout a commencé. Il contient des galeries interactives intéressantes, des effets spéciaux, des reconstructions, des artefacts, des manèges et même le SS Nomadic (le navire d’appel d’offres original du Titanic). La Chaussée des Géants, site du patrimoine mondial de l’Unesco, est une formation géologique unique laissée par des éruptions volcaniques il y a plus de 60 millions d’années.

Vous pouvez faire de la randonnée ou vous promener parmi les 40000 colonnes de basalte hexagonales et en apprendre davantage sur la légende du géant mythique Finn McCool.

L’église du prieuré de Holywood date du 7ème siècle et possède également les ruines d’une abbaye et d’une église du 12ème siècle.

Vous pouvez passer des heures ici à explorer les pierres tombales, la tour et les vestiges des bâtiments.

Si vous êtes un van Game of Thrones, vous voudrez certainement visiter le manoir et le domaine Castle Ward du XVIIIe siècle. Il surplombe le Strangford Lough non loin de Belfast et était Winterfell de la première saison.

D’autres lieux de tournage de Game of Thrones se trouvent dans toute l’Irlande du Nord.

Le musée Ulser Folk est situé sur 170 hectares surplombant le Belfast Lough à Holywood. C’est l’endroit idéal pour découvrir comment les gens d’autrefois vivaient et travaillaient.

Vous découvrirez à quoi ressemblait la vie il y a un siècle avec des guides costumés, des boutiques, des maisons de ferme, des chalets et des écoles.

Si vous souhaitez voyager plus loin, pensez à visiter le château d’Ashford dans le comté de Mayo, en République d’Irlande.

Le château vieux de 800 ans est l’endroit où McIlroy a épousé sa femme. Le couple est depuis rentré en vacances. Il est situé sur les rives d’un grand lac, avec fauconnerie, pêche à la mouche, équitation et, bien sûr, golf. Assurez-vous de prendre le temps pendant vos vacances golfiques pour rencontrer quelques-uns des habitants sympathiques dans une boutique, un pub ou un café en plein air pour comprendre pleinement l’amour de Rory McIlroy pour sa ville natale, Holywood.