Serena a battu Venus jeudi 3-6, 6-3 et 6-4 et deux heures et 21 minutes de combat en huitièmes de finale du tournoi WTA sur terrain dur de Lexington (USA), dont elle était la trentième premier volet du duel entre les deux sœurs américaines, qui ont une rivalité sportive depuis 22 ans.

14/08/2020

Allumé à 16:02

CEST

.

Vénus, actuellement numéro 67 mondiale, a marqué le premier set en 41 minutes et malgré le fait que Setena a mené 0-2 après avoir cassé le service de sa sœur lors du premier match. Les deux pauses dans les quatrième et sixième matchs ont fini par lui donner le set de départ.

Serena, neuvième du classement WTA, a rééquilibré le duel dans le deuxième set, dans lequel il suffisait de briser le service de sa sœur au sixième match.

La chaleur décisive a été un échange de coups dans lequel Serena a mieux réussi dans le moment décisif pour prendre la victoire et mener le tableau des confrontations avec Vénus par 19-12.

La première rencontre des deux sœurs sur le circuit WTA a eu lieu à l’Open d’Australie 1998, les débuts de Serena en Grand Chelem.

Avant ce jeudi, son dernier match était au troisième tour de l’Open des États-Unis 2018, dans lequel Serena, qui était la 26e mondiale l’année de son retour de son congé de maternité, a battu 6- 1 et 6-2 à Vénus.

Sur les 30 matchs précédents, 16 se sont déroulés sur la scène d’un Grand Chelem, trois en finale WTA, huit au niveau Tier I, Premier Mandatory ou Premier 5, deux au niveau Tier II ou Premier (Bangalore 2008 et Charleston 2013) et une à l’ancienne Coupe du Grand Chelem à Munich.

Venus, 40 ans, et Serena, 38 ans, ont un âge combiné de 79 ans et 19 jours, le troisième âge combiné le plus élevé dans un match de circuit, après la victoire 6-2 6-2 de Renée Richards, Marie Pinterova, 46 ans, 34 ans, au premier tour d’Indianapolis 1981 (81 ans, 348 jours combinés), et Amy Frazier, 31 ans, 6-4 victoire de 6-4 sur Martina Navratilova , 47 ans, au premier tour de Charleston 2004 (âge combiné de 79 ans et 28 jours).