Cette fois, le roumain Simona Halep elle n’a subi aucun choc et, avec une victoire contre les Polonais Magdalena Frech, 174 au monde, 6-2 et 6-0, se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi de Prague.

Au tour précédent, Halep a dû souffrir pour briser le tchèque Barbora Krejcikova118 du monde, par 3-6, 7-5 et 6-2. Ce vendredi, il s’est débarrassé de son rival sans complications et en 60 minutes pour atteindre les demi-finales cette saison pour la troisième fois (Dubaï, où il a remporté le titre, et Open d’Australie, où il a réalisé l’avant-dernière manche)

Celui qui a remarqué la fatigue et les trois heures qu’il a passées sur la piste jeudi était le Canadien Eugénie Bouchard qui est tombé aux mains du Belge Elise Mertens, troisième favori, 6-4, 1-6 et 6-4. Le Tchèque n’a pas résisté Kristina Pliskova, la dernière de cette nationalité sur la photo, qui a abandonné son match contre la roumaine Ana Bogdan, quand ils traînaient 5-2 dans le premier set.

Halep affrontera en demi-finale le vainqueur du dernier match de quart de finale, entre les Espagnols Sara Sorribes et Irina-Camelia Begu, qui a dû être interrompu par la pluie et reporté à ce samedi en raison du résultat de 6-2 et 0-1 en faveur du Roumain.