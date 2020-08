Alexandre Zverev a été plein d’éloges pour David Ferrer, votre nouvel entraîneur. L’union qu’ils entretiennent, encore naissante et récente, doit avoir généré une énergie particulière selon tous les Parabiens que l’Allemand lui a dédiés dans les précédents Masters 1000 de Cincinnati. Sascha, très ravi des Espagnols.

« Il est exactement comme il était sur le terrain », a commencé à dire l’Allemand. « Il est comme ça en tant qu’entraîneur. Je ne peux pas demander plus. Il était connu comme le plus grand concurrent au monde. Il dépasse toutes les attentes que j’avais de lui en tant qu’entraîneur. C’est étonnant. Travailler avec Ferrer, c’est génial. Honnêtement, je dois dire pour moi-même que ce partenariat jusqu’à présent est l’un des meilleurs partenariats que j’aie jamais eu. Nos personnalités sont extrêmement similaires, ce que vous ne pensez pas en raison de nos styles de jeu et de la façon dont nous sommes sur le terrain. On s’entend très bien et pendant la tournée européenne il sera là. Malheureusement, il n’a pas pu venir ici, mais je suis ravi de ce qui nous attend. «

Zverev fait valoir toutes les choses qui l’ont surpris à propos de Ferrer.

«Nous avons joué beaucoup de fois. Nous avons joué huit fois dans notre carrière, donc il sait exactement ce dont j’ai besoin pour m’améliorer du point de vue d’un joueur, il sait comment jouer avec moi. Il sait quoi faire pour me gagner et avoir des chances contre moi. Il est immédiatement venu avec un cahier et a dit: «D’accord, ceci, ceci, ceci et cela. C’est extrêmement organisé. Nous pratiquons ensemble et si vous voyez après deux heures de pratique que je ne fais pas ceci ou cela correctement, vous iriez sur YouTube et passer du temps à regarder des vidéos d’il y a deux ou trois ans pour voir ce que je fais. Il fait toutes sortes de choses pour vraiment améliorer mon jeu et c’est quelque chose de très spécial. Il a démissionné il y a un an à Madrid et est déjà très impliqué. J’ai apprécié et j’ai adoré chaque seconde jusqu’à présent. «

Sascha a également eu le temps de réfléchir à combien elle a manqué le tennis.

«J’ai commencé à réaliser à quel point le tennis me manquait. Combien me manque les émotions de jouer devant 20 000 personnes. Combien me manque les émotions de concourir et de gagner un grand match qui est important pour moi. Combien cela me manque d’être là-bas. Les émotions et les sentiments que vous avez sur un court de tennis, vous ne les trouverez nulle part ailleurs. Les émotions de gagner un grand match. Les émotions de tenir un grand trophée. C’est quelque chose que vous n’obtenez nulle part ailleurs. «

Et aussi, comme Gauff l’a déclaré, il a apprécié l’effort de l’USTA pour divertir les joueurs.

« Je pense qu’ils ont fait un travail fantastique en ce qui concerne l’hébergement, quand il s’agit de faire en sorte que les joueurs se sentent bien dans les circonstances. Ils ont construit toutes sortes de choses. Un terrain de golf miniature, ils ont construit des paniers de basket-ball partout. Celui-ci Cet événement est spécial car nous ne savons pas si nous aurons à nouveau une opportunité comme celle-ci. De toute évidence, nous voulons que le monde revienne à la normale, mais c’est un événement très spécial pour nous. «