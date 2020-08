NORTON, Massachusetts – Dustin Johnson aurait pu utiliser une telle finition pour un score record. Le birdie-eagle terminant sa ronde samedi au Northern Trust lui a donné une note de 7 sous 64 et a prolongé son avance à cinq tirs lors du premier match des séries éliminatoires de la FedEx Cup.

Mark Konezny-USA TODAY Sports

Johnson, sortant d’une journée remarquable au cours de laquelle il avait 11 moins de 11 trous et a terminé avec sept pars pour un 60, s’est éloigné de Harris English et de Scottie Scheffler avec un putt d’oiseau de 20 pieds le 17 et un 40 pieds pour l’aigle sur le trou de fermeture au TPC Boston.

Il était à 22 sous 191, son score le plus bas de 54 trous par trois coups.

«Je suis dans une excellente position et j’aime bien où je suis, mais je vais quand même devoir sortir et tirer un bon score», a déclaré Johnson. «Vous pouvez aller bas ici et les gars vont bas tous les jours, surtout avec les conditions que nous avons – des greens parfaits, le terrain de golf est en très bon état et il n’y a pas beaucoup de vent.

English a eu trois birdies dans un tronçon de quatre trous au début du neuf arrière et était à égalité pour la tête lorsque Johnson a fait son seul bogey de la ronde au 13e trou quand il n’a pas réussi à monter et descendre d’un bunker.

L’anglais, cependant, a suivi avec des bogeys consécutifs lorsqu’il a raté le puits vert à droite de l’eau sur la normale 3 16e, et trois putts de 70 pieds le 17e. Il a raté un troisième putt consécutif de 7 pieds ou plus, le dernier pour birdie, et a dû se contenter d’un 66.

Scheffler a terminé avec un birdie pour suivre son 59e deuxième tour avec un 67. Il a joué dans le groupe final avec Johnson, tout comme il l’a fait il y a deux semaines le dernier jour du championnat de la PGA.

Malgré cela, ils sont à cinq tirs derrière Johnson, qui vise sa deuxième victoire de l’année et pourrait se hisser au premier rang mondial – à condition que Jon Rahm ne termine pas deuxième – pour la première fois depuis mai 2019.

«Essayez de faire autant d’oiseaux que possible et voyez ce qui se passe», a déclaré English.

Louis Oosthuizen (68) était à sept coups de retard, et son meilleur espoir semble maintenant être de faire partie du top 70 qui se qualifiera pour la deuxième épreuve éliminatoire la semaine prochaine à Olympia Fields au sud de Chicago.

Tiger Woods a prédit vendredi qu’il y aurait un faible score au troisième tour, et il avait raison – mais pas de lui ou de Rory McIlroy, un couple vedette pour l’heure du petit déjeuner. Woods a réussi un birdie dans le dernier trou pour un 73. McIlroy a réussi deux triples bogeys dans sa ronde de 74. Ils peuvent rejouer dimanche matin.

Johnson remportera sa cinquième victoire en séries éliminatoires de la FedEx Cup et sa troisième dans cette épreuve sur un troisième parcours. Ce qui compte le plus, c’est la façon dont il termine la saison. La FedEx Cup présente déjà certains des meilleurs joueurs de golf – Woods, McIlroy, Vijay Singh, Justin Thomas et Jordan Spieth parmi eux – et Johnson veut être sur cette liste.

Johnson a fixé l’objectif avec quatre birdies en huit trous avant qu’une forte pluie ne s’installe et a interrompu le troisième tour pendant 45 minutes. Il a également adouci un TPC Boston qui devenait légèrement plus ferme.

Il est revenu et a frappé à bout portant pour birdie le 12, puis a eu sa superbe finition.

Johnson avait besoin d’un birdie le 18 vendredi pour son premier 59 et a déclaré qu’il regrettait d’avoir frappé le pilote du tee avec un tir qui a dévalé une petite pente dans le rugueux. Leçon apprise? Pas vraiment. Avec la pluie, il a opté à nouveau pour le pilote, l’a fait descendre et a frappé celui-ci parfait, mettant en place un fer 5 sur le green et son long putt d’aigle.