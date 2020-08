Fox Sports n’inclura pas Thom Brennaman dans son équipe de diffusion NFL cet automne après avoir été entendu utiliser une insulte anti-LGBTQ sur un micro chaud mercredi.

« FOX Sports est extrêmement déçu des remarques de Thom Brennaman lors de la diffusion télévisée des Cincinnati Reds mercredi », a déclaré le réseau dans un communiqué, par Chris Bumbaca de USA Today. « Le langage utilisé était odieux, inacceptable et non représentatif des valeurs de FOX Sports. En ce qui concerne le rôle de Brennaman dans la FOX NFL, nous avançons avec notre calendrier NFL qui ne l’inclura pas. »

Brennaman, l’annonceur play-by-play des Reds, appelle également les matchs de la Fox NFL.

L’incident du micro chaud s’est produit alors qu’une émission de Fox Sports Ohio revenait d’une pause publicitaire avant la septième manche du premier match du double match de mercredi entre les Reds et les Royals. Le contexte complet de l’audio n’est pas clair et on ne sait pas non plus si Brennaman savait que son microphone était allumé.

Brennaman est resté à l’antenne pour le début du deuxième match, mais il a été retiré au milieu du match de l’émission. Les Reds ont ensuite publié une déclaration s’excusant pour les commentaires de Brennaman et ont déclaré que l’annonceur avait été suspendu indéfiniment.

« L’organisation des Cincinnati Reds est dévastée par l’horrible et homophobe remarque faite ce soir par le diffuseur Thom Brennaman. Il a été retiré des ondes et a été immédiatement suspendu des émissions des Reds », a déclaré l’équipe. « Nous nous adresserons à notre équipe de diffusion dans les prochains jours. Cet incident ne représente en aucun cas nos joueurs, entraîneurs, organisation ou fans. Nous partageons nos plus sincères excuses à la communauté LGBTQ + de Cincinnati, Kansas City, partout au pays, et au-delà. Les rouges adoptent une politique de tolérance zéro pour les préjugés ou la discrimination de toute nature, et nous sommes vraiment désolés pour quiconque a été offensé. «

Brennaman a présenté des excuses pour ses commentaires au début de la cinquième manche, après quoi il a quitté l’émission et a été remplacé par Jim Day.

« J’ai fait un commentaire plus tôt ce soir qui, je suppose, est sorti par voie aérienne et dont j’ai profondément honte », a déclaré Brennaman. «Si je blesse quelqu’un là-bas, je ne peux pas vous dire tout ce que je dis du fond du cœur, je suis vraiment désolé.

« Je ne sais pas si je vais remettre ce casque. Je ne sais pas si ça va être pour les Reds, je ne sais pas si ce sera pour mes patrons chez FOX. Je veux m’excuser aux gens qui signent mon chèque de paie, aux Reds, à FOX Sports Ohio, aux gens avec qui je travaille ou à toute personne que j’ai offensée ce soir. Je ne peux pas commencer à vous dire à quel point je suis désolé. Ce n’est pas qui Je le suis, ça ne l’a jamais été. Et j’aimerais penser que je pourrais peut-être avoir des gens qui pourraient soutenir cela. Je suis vraiment désolé et je vous demande pardon. «

Brennaman a fait une pause pendant ses excuses pour appeler le home run de Nicholas Castellanos pour commencer la cinquième manche. Il a ensuite continué avant de passer l’émission à Day.

Après le match, le lanceur des Reds, Amir Garrett, a également présenté des excuses aux fans sur les réseaux sociaux au nom de l’organisation, affirmant qu’il soutenait la communauté LGBTQ.