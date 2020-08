Dans une série mettant en vedette deux gardes superstar qui se sont combinés pour 18 apparitions dans le All-Star Game plus 14 équipes All-NBA, une recrue non repêchée est devenue de manière improbable la tête d’affiche.

Le gardien du Thunder d’Oklahoma City, Luguentz Dort, a acquis une renommée pour sa performance défensive contre James Harden, le vedette des Rockets, à la suite de ses débuts en série dans le match 2. Après que Harden a incendié le Dort-less Thunder pour 37 points sur un tir de 12 en 22 lors de l’ouverture de la série, Dort est revenu et a ensuite harcelé Harden dans un tir à 3 points 5 en 24 lors des matchs 2 et 3, le Thunder remportant une victoire de 119-107 samedi, ce qui a soutenu leurs espoirs dans la série.

Avec le quatrième match prévu lundi près d’Orlando, Oklahoma City mettra ses espoirs sur la quadrature de la série à deux matchs chacun sur ses prouesses défensives, l’effort individuel de Dort étant au cœur de ces aspirations.

« C’est un fait que la façon dont nous jouons la défense, nous voulons montrer nos mains autant que nous le pouvons et c’est ce que nous devons faire tout le match », a déclaré Dort. « Vraiment, j’ai l’impression que nous avons fait du bon travail en montrant nos mains et en ne les salissant pas. »

Harden a été exceptionnel dans le troisième match, récoltant 38 points, sept rebonds et huit passes tout en ne commettant qu’un seul chiffre d’affaires. Mais Harden a raté 10 des 13 3 points avec Dort comme son principal défenseur, et quand Harden a commis une faute pour la première fois cette saison, c’est Dort qui a tiré le coup de sifflet décisif, appâtant Harden avec une fausse pompe qui a atterri Harden sur le banc avec son sixième faute après 4:07 de prolongation. Les Rockets ont rapidement échoué sans leur cheville ouvrière.

Le Thunder ne changera pas son approche, pas avec Dort rendant la vie difficile pour Harden et pas après la formation de trois gardes de Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder combinés pour 78 points, 18 rebonds et 16 passes décisives. De manière critique, le Thunder a imposé sa dureté aux Rockets, un avantage qui les a portés tout au long de la saison régulière et une attitude qui a le potentiel de changer une série qui semblait autrefois résolument en faveur de Houston.

« Vous devez avoir de la force émotionnelle », a déclaré l’entraîneur du Thunder Billy Donovan. « Je pense qu’il y a aussi beaucoup de dureté physique dans le jeu que vous devez avoir. Si vous regardez le fait que nous avons gagné (samedi), nous rejouons (lundi) après-midi et nous devons recommencez. Il y a donc des choses que nous avons bien fait, il y a des choses que nous pouvons encore améliorer. «

Les Rockets ont déploré deux facteurs qui ont directement contribué à leur disparition: une série de défaillances défensives critiques le long de la période de réglementation et leur tir capricieux.

Harden n’était pas seul dans ses luttes derrière l’arc, les Rockets manquant 35 de leurs 50 tentatives à 3 points. Eric Gordon et PJ Tucker ont tiré un combiné 3 pour 15 de profondeur tandis qu’Austin Rivers et Ben McLemore, deux rouages ​​clés avec le garde All-Star Russell Westbrook mis à l’écart par une souche quad, ont terminé 0 pour 6 de profondeur. Malgré tous les éloges de la défense Thunder, les Rockets ont raté de nombreux regards ouverts qui auraient pu balancer l’élan en leur faveur.

« C’est une question de ne pas avoir touché de coups et nous n’avons pas fini le match », a déclaré l’entraîneur des Rockets Mike D’Antoni.

Une gaffe défensive tardive s’est avérée critique, bien qu’il y en ait eu d’autres qui ont permis à Danuel House Jr. d’aider Gilgeous-Alexander dans le coin sur un lecteur de Paul avec Harden en défense. Harden, chargé de cinq fautes, a pris du retard pour donner de l’espace à Paul sachant qu’il avait Jeff Green affaissé au large de Dort (0 pour 6 sur 3s) et fournir de l’aide. House avait peu de raisons de dériver et de quitter Gilgeous-Alexander, qui a réussi le 3 avec 13,8 secondes à jouer qui a donné le Thunder à l’avance.

« Je pense que tout au long du match, nous avons fait trop d’erreurs mentales et leur avons donné l’occasion de marquer », a déclaré Harden. « Et c’est aussi simple que ça. »

– Médias au niveau du champ