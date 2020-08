À la suite d’une défaite en ouverture de la série contre les Houston Rockets et avant une approche différente qui a donné le même résultat dans le match 2, le garde d’Oklahoma City, Chris Paul, a partagé des stratégies qui semblaient viables et susceptibles de placer le Thunder sur la voie de la victoire.

« Je pense que nous devons certainement trouver beaucoup plus Steve-O », a déclaré Paul à propos du centre de 6 pieds 11 pouces et 265 livres de Steven Adams, dont la taille et le poids laissent les Rockets à petite balle avec quelques précieuses options pour empêcher son déchaînement. .

« Même chose avec Gallo (attaquant de 6 pieds 10 pouces Danilo Gallinari).

« Et nous devons jouer avec un meilleur rythme, faire monter le ballon plus rapidement sur le terrain. »

Le Thunder a échoué sur tous les comptes.

Adams et Gallinari ont été moins productifs dans le match 2 par rapport à l’ouverture, avec Adams régressant d’un double-double (17 points, 12 rebonds mardi) à huit points et 11 plateaux dans le match 2 tandis que Gallinari a vu son score réduit un douzaine de points, de 29 à 17.

Maintenant, avec le Thunder dans un trou 0-2 avec le troisième match prévu samedi près d’Orlando, une autre vérité s’est cristallisée pour Paul.

Après avoir amassé une ligne de statistiques largement creuse de 20 points, 10 rebonds et neuf passes décisives dans le match d’ouverture, Paul a enregistré une cote de moins-36 jeudi. Les Thunder ont une myriade de lacunes à corriger s’ils prévoient de changer l’élan de la série, mais Paul est leur pilier, et il est difficile d’envisager un scénario de réalisation d’Oklahoma City qui ne fait pas partie intégrante de Paul.

« Je dois faire plus, directement. C’est aussi simple que ça », a déclaré Paul.

« Je dois être meilleur. Je pense que c’est la partie la plus difficile de savoir à quel point nous nous sommes battus, les gars ont travaillé dur. Nous nous sommes mis en position de gagner ce match (jeudi) et je dois être meilleur pour nous. »

Oklahoma City a une histoire modeste de son côté en termes de retournement potentiel du troisième match. Le Thunder a remporté le troisième match dans chacune des cinq instances précédentes dans lesquelles ils sont tombés dans un trou de la série 0-2, se ralliant même pour remporter la finale de la Conférence de l’Ouest de 2012 contre San Antonio.

Cette saison, le Thunder a cultivé une réputation de ralliement contre toute attente. S’ils visent à donner un coup de pouce aux Rockets, ils feraient mieux de faire appel à la ténacité qui a favorisé une telle représentation.

« Je me sens bien à leur retour et en compétition (samedi) », a déclaré l’entraîneur du Thunder Billy Donovan. « Je me sens bien à cause de ce qu’ils sont en tant que personnes et de ce qu’ils ont été cette année en tant qu’équipe. »

Les Rockets ont excellé dans une égale mesure en défendant avec une verve inattendue et en obtenant la production d’une unité de banc qui a eu du mal à rester cohérente tout au long de la saison.

Six Rockets affichent en moyenne deux chiffres en moyenne, y compris l’attaquant de point Jeff Green (18,5 points, 6,5 rebonds) et le garde compagnon Ben McLemore (10 points sur 46,2% de tirs à 3 points) sur le banc.

Houston est apparu vulnérable lorsque le garde All-Star Russell Westbrook a été perdu contre un quad droit tendu, mais a répondu avec une approche égalitaire offensive.

Défensivement, les Rockets ont limité Oklahoma City à 44,2% de tir en tournant avec détermination. Westbrook manquera le match 3, mais si les Rockets continuent de défendre avec la même intensité déchaînée qui a défini leurs deux premiers efforts de série, son absence restera un non-facteur.

« Quand nous ne faisons pas de tirs, nous devons trouver des moyens de gagner, et je n’arrête pas de dire que ce sera sur le côté défensif », a déclaré le gardien des Rockets James Harden.

« Quand nous faisons des coups, notre butin est bien plus fou, mais je pense que notre butin est encore meilleur quand nous ne le sommes pas parce que nous devons garder et défendre et être sur la même longueur d’onde défensivement. »

