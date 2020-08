Si «Whitey’s on the Moon», le deuxième épisode de Lovecraft Country de HBO, a un point culminant émotionnel, c’est quand George parle pour la dernière fois à Tic et Leti. Cela peut sembler contre-intuitif à la lumière du fait que George est, après tout, mort à la fin de l’épisode, expirant dans les bras de son frère (joué par Michael K. Williams, qui utilise chaque once de son talent pour émettre le genre de chagrin que seul un homme émotionnellement calcifié comme Montrose pouvait). George avait été le patriarche de ce groupe, et sa mort – devrait-elle rester, car dans cette émission, ce ne serait peut-être pas le cas – les enverra sûrement dans un dédale de chemins de plus en plus périlleux. Et pourtant, la disparition de George était loin d’être aussi déchirante que la conversation finale de Tic et Leti avec lui.

Cette conversation a eu lieu dans un couloir, après que chacun eut rencontré des visions personnelles obsédantes dans leurs chambres qui se nourrissaient de leurs désirs les plus profonds, de leurs culpabilités et de leurs peurs. Tic a combattu une femme en treillis militaire avant de l’étouffer à mort (elle semblait être la même personne qu’il avait appelée en Corée lors de la première de la saison); Leti, après avoir partagé un souvenir profondément traumatisant de sa mère et embrassé une vision de Tic, a été attaqué lorsque de faux Tic… euh… parties… se sont avérés être en fait un serpent géant. Les deux exemples étaient extrêmement intimes et, surtout, faux: une fraternité de sorciers blancs brandissant des mirages connus sous le nom de l’Ordre de l’Aube Ancienne observait chacun de leurs mouvements à travers les murs. Christina Braithwhite – la fille du membre le plus haut gradé de l’Ordre – a organisé l’arrivée du groupe à Ardham, kidnappant Montrose dans l’espoir d’attirer Tic à leurs confins et de gagner l’approbation de son propre père, Samuel (un homme qui nourrit son propre foie à ses invités plus tard dans l’épisode). George était le seul à avoir vu leur jeu tel qu’il était et a arrêté de jouer. Une vision de la mère de Tic, que la série semble suggérer était plus qu’une belle-sœur de George, lui est apparue. Ils ont dansé ensemble pendant un moment avant qu’il ne l’embrasse sur le front et lui dis à regret: «Tu n’es pas réel.»

En se réunissant dans ce couloir, Tic et Leti comprirent qu’ils venaient d’être joués par un groupe de sadiques qui connaissaient d’une manière ou d’une autre leurs pensées les plus personnelles. George les a empêchés de s’effondrer. « Ne les laissez jamais vous faire vous remettre en question, » dit-il, sa voix pleine de puissance. C’était, compte tenu du contexte de l’épisode, un moment totalement héroïque.

«Whitey’s on the Moon» se déroule entièrement entre Ardham – la ville du Massachusetts que le groupe recherchait avant d’être attaqué par ces vampires lors de la première de la saison – et le manoir de ses habitants les plus riches, les Braithwhites. Les Braithwhites sont une famille aryenne tout à fait inquiétante avec un patriarche convaincu qu’il a découvert le chemin de la vie éternelle. L’épisode donne un aperçu de la mécanique du groupe dirigé par Braithwhite, de l’Ordre de l’Aube antique et du village environnant dans lequel il opère. Il n’est pas tout à fait clair si tout le monde à Ardham est directement associé à l’Ordre ou simplement des spectateurs consentants à leurs activités. Pour Tic, Leti et George, leur séjour à Ardham est l’occasion de redoubler d’efforts de recherche pour Montrose, car il devient rapidement clair qu’il n’y est pas arrivé de son plein gré. Ils sont inébranlables dans leur engagement à le retrouver et à quitter leurs nouveaux confins, mais leurs tentatives sont bloquées à chaque tournant par les Braithwhites et leurs acolytes.

Lorsque le groupe se réveille dans le manoir Braithwhite après les horreurs de la fin du premier épisode de Lovecraft Country, seul Tic se souvient de ce qui s’est passé. Au début de «Whitey’s on the Moon», sa mémoire est constamment remise en question. George et, plus fréquemment, le Leti se demandent tous les deux comment ils ont pu être attaqués par des monstres vampiriques sans s’en souvenir; Leti suggère que Tic souffre peut-être du SSPT depuis son temps dans la guerre de Corée. Le majordome des Braithwhites – qui n’est-pas-un-majordome (il s’appelle «un ami personnel de Mme Braithwhite») a en quelque sorte réparé la voiture du groupe, qui a subi des dommages importants lors des événements de la veille. Il leur dit qu’il l’a simplement trouvée dans cet état, garée dans les bois.

Tout au long de l’épisode, Tic souligne les incohérences dans leur configuration: comment les Braithwhites peuvent-ils avoir des chambres remplies de vêtements qui correspondent parfaitement au Leti ou des étagères bordées de tous les romans préférés de George? Et pourquoi aucun d’eux ne se souvient de quoi que ce soit de la nuit précédente? Après avoir exploré le village ostensiblement raciste et vaguement païen d’Ardham – à un moment donné, un groupe d’enfants enveloppent littéralement un homme en osier dans une corde rouge – le groupe est à nouveau attaqué par les vampires, et George et Leti sont ceux qui se remettent en question. Quelques instants après l’embuscade, ils ne peuvent même pas se rappeler comment ils se sont retrouvés couverts de terre.

Ce thème de la mémoire et de la réalité est l’endroit où «Whitey’s on the Moon» prend son envol. Le groupe est confronté, à une fréquence étonnante, à des individus déterminés à perturber leurs perceptions du passé et du présent. Lorsque Leti est (temporairement) tué après que le groupe trouve Montrose et tente de s’échapper, il est clair que ces personnages ne sont que des pions dans les jeux de pouvoir de l’Ordre. Ce que vivent Tic, Leti, George et Montrose, c’est essentiellement le gaslighting. Leurs perceptions sont particulièrement vulnérables aux caprices manipulateurs de leurs dominateurs.

Quand je regardais « Whitey’s on the Moon », je pensais à une scène de Avengers: Infinity War. Lovecraft Country et la franchise la plus célèbre de Marvel n’ont pratiquement rien en commun à leur valeur nominale, mais il y a un peu de dialogue en particulier que je ne pouvais pas sortir de mon esprit après avoir vu l’épisode de cette semaine. Dans Infinity War, lorsque Tony Stark et le Dr Strange se rencontrent pour la première fois, ils se disputent leur bonne foi respective. Le Dr Strange termine leur conversation en rappelant sarcastiquement à Stark que la raison pour laquelle il n’a jamais entendu parler de lui est qu’il était occupé à «protéger votre réalité, connard».

Le thème vers lequel «Whitey’s on the Moon» continue de s’orienter est fondamentalement: que ressentez-vous d’avoir votre réalité éternellement en question? À quoi cela ressemble-t-il lorsque vos expériences sont abrogées par un groupe de personnes si puissantes qu’elles peuvent saper la prémisse même de la vérité observable? Que traversent les Noirs – ou les membres de la communauté LGBTQ, ou les femmes – lorsqu’ils naviguent dans des institutions déterminées à les saper? Ce que Lovecraft Country explore est un vrai dilemme intersectionnel. Le terme «microagression» est surmené – il a perdu le pouvoir qu’il avait autrefois – mais il a été créé pour des moments comme ceux-ci: lorsque vos expériences ne sont pas seulement remises en question, mais subsumées et réutilisées par un dominateur. Pour Tic, Leti, et maintenant Montrose, leurs réalités sont toujours sous le feu des critiques, que ce soit par les Braithwhites, l’Amérique ou même les uns des autres. C’est pourquoi l’avertissement de George était si profond. Il leur a rappelé que ce qu’ils traversaient n’était pas nouveau et que pour survivre, ils devront endurer.

Leçon d’histoire: l’esclavage dans le Nord

Jusqu’à présent, Lovecraft Country a le plus excellé lorsqu’il subvertit les tropes historiques établis. L’histoire qui sous-tend «Whitey’s on the Moon» en est un autre exemple parfait. Alors que Tic, Leti et George visitent la maison des Braithwhites, ils apprennent que la propriété a été construite sur le terrain de l’ancien lodge de Titus Braithwhite. Titus, dont la renommée dans le monde voisin des sorciers était sa compréhension inégalée du Livre des noms, a été tué dans un incendie en 1833 avec presque tous ses disciples. Le majordome-qui-n’est-pas-un-majordome mentionne qu’avant sa mort, Titus «était connu pour être notoirement gentil avec ceux qui travaillaient pour lui» et gagnait son argent grâce à «l’expédition» (ce à quoi le Leti répond astucieusement «c’est du code pour les esclaves ”). Plus tard dans l’épisode, George se souvient d’une histoire que la mère de Tic lui a racontée au sujet de ses ancêtres, dont l’un a échappé à la servitude pendant sa grossesse (avec l’enfant de son maître) et a tué son maître dans un incendie. L’affirmation est que la mère de Tic descendait de la même femme asservie qui a brûlé le domaine original de Braithwhite et tué Titus Braithwhite. La cérémonie que Samuel tente sur Tic vers la fin de l’épisode – qui, bien sûr, finit par se retourner contre lui et transforme Samuel en pierre – est directement liée à cet héritage.

Lovecraft Country est l’une des rares représentations médiatiques populaires qui localise l’esclavage dans un endroit comme le Massachusetts. Ce n’est pas par hasard que les portraits contemporains du centre de bondage américain The Peculiar Institution dans le sud agraire. C’est un récit facile: ensemble, l’ensemble des États qui formeront plus tard la Confédération comptait le plus grand nombre de corps réduits en esclavage aux États-Unis (bien que le plus grand État propriétaire d’esclaves n’était en réalité que le membre le plus au nord de la Confédération: Virginie). Mais cela n’a pas dispensé le Nord de son empêtrement dans la servitude. Outre le fait que les usines de textile et les ports d’expédition du Nord ont directement profité des excès de la main-d’œuvre asservie, les villes et villages du Nord ont eux-mêmes une longue et directe histoire d’esclavage. Lorsque les colons européens sont arrivés pour la première fois en Amérique du Nord, ils ont asservi les peuples autochtones de ce pays. Cette pratique s’est poursuivie jusqu’au XVIIIe siècle. Et une fois que l’importation de captifs africains – un processus qui était lui-même motivé par la résistance amérindienne à la servitude – commença pleinement, les colons du Nord se livrèrent à l’esclavage des biens à un rythme abondant. En 1730, 42% de la population blanche de New York étaient des propriétaires d’esclaves, «un pourcentage plus élevé que dans toute autre ville du pays à l’exception de Charleston, en Caroline du Sud». En 1765, les esclaves représentaient 2,5% de l’ensemble de la population du Massachusetts. Le Rhode Island, qui comptait le pourcentage le plus élevé d’esclaves en Nouvelle-Angleterre, n’a officiellement interdit l’institution qu’en 1843, moins de deux décennies avant la guerre civile.

Alors que l’esclavage dans le Sud impliquait principalement un travail de plantation à grande échelle (en plus de certains travaux miniers et industriels), l’esclavage dans le Nord était beaucoup plus isolant. Les fermes individuelles du Nord comptaient souvent un petit nombre de captifs, sur lesquels elles comptaient pour un large éventail de tâches. Dans les villes, les esclaves travaillaient dans les ports de mer, comme tailleurs de pierre et dans des maisons individuelles. Les populations esclaves du Nord vivaient généralement dans les mêmes maisons que les familles qui les avaient forcées à la servitude. À travers les époques, ce récit a été minimisé et dans de nombreux cas carrément ignoré, renforçant une fausse histoire de la suprématie blanche américaine en tant que binaire entre le Nord et le Sud. En choisissant de localiser l’héritage de la famille Braithwhite à Ardham, Lovecraft Country remet une fois de plus en question la manière dont nous percevons l’héritage du racisme dans notre pays.

Retour en arrière: «Whitey on the Moon» de Gil Scott-Heron

Dans le prolongement du monologue de James Baldwin présenté lors de la première de la saison, le showrunner Misha Green a ajouté un autre morceau de culture pop révolutionnaire à la sortie de cette semaine: «Whitey on the Moon» de Gil Scott-Heron. Sorti en 1970 dans le cadre de son premier album phare Small Talk at 125th et Lenox, «Whitey on the Moon» est une exposition mordante de commentaires sociaux. Tout au long du poème, Heron juxtapose la capacité de l’Amérique à transporter littéralement des astronautes blancs sur la Lune tout en restant indifférent à la souffrance des communautés noires de retour sur terre. La chanson, dont l’épisode est également intitulé après, joue en arrière-plan pendant la scène rituelle lorsque Samuel tente d’exploiter les liens de sang de Tic avec Titus Braithwhite et d’ouvrir un portail vers le jardin d’Eden. (Ces mecs blancs sont très attachés à la Genèse.) Alors que des faisceaux d’énergie jaillissent de la poitrine de Tic, Heron riffs:

Je ne peux pas payer de factures de médecin, mais Whitey est sur la Lune

Dans dix ans, je paierai encore, tandis que Whitey est sur la Lune

L’homme vient d’augmenter mon loyer la nuit dernière, parce que Whitey est sur la Lune

Pas d’eau chaude, pas de toilettes, pas de lumière, mais du blanc sur la Lune

Heron utilise sa «sœur Nell» et sa descente en mauvaise santé pour démontrer la brutalité des dépenses sociales américaines. Tout comme une flambée de puissance mystique jaillit de Tic et transforme tout l’Ordre de l’Aube antique en pierre, Heron chante: «Je pense que j’enverrai ces factures de médecin, spéciales par avion, à Whitey sur la Lune.» Dans le contexte de Lovecraft Country, «Whitey on the Moon» rappelle à quel point les ressources déraisonnables des puissants (dans le cas de la série, les hommes blancs ont même le monopole de la magie) sont inséparables des conditions de la opprimé. Même dans le spectacle, le pouvoir engendre la souffrance.

Une question persistante

La chose la plus surprenante à retenir de « Whitey’s on the Moon » doit être le fait que George semble être parti. (Comment diable ont-ils amené Courtney B.Vance à accepter d’apparaître dans seulement deux épisodes?!) L’un des aspects les plus frustrants des entrées initiales de la série a été le manque de caractérisation – les personnages à l’écran ont parfois lu moins comme des gens vivants, qui respirent et plus comme des pièces de réflexion personnifiées. On n’a guère tenté de les définir car ce sont des navires pour un argument historique plus large.

George était l’un des rares personnages à éviter généralement ce piège. Nous savions quelles étaient ses valeurs et ce qu’il désirait. Il était de plus en plus clair qu’il avait des squelettes dans son placard, et pourtant il était tout aussi évident qu’il essayait activement de lutter avec eux. Il était le seul lien accessible entre le récit présent et un passé qui est resté largement inexpliqué dans la série. La question, à l’avenir, est la suivante: maintenant qu’il est parti, comment Lovecraft Country comblera-t-il le vide qu’il a laissé derrière lui?