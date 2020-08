▲ Bien que le protocole sanitaire contre le Covid-19 ait été diffusé, les joueurs écarlates n’ont pas hésité à fêter les annotations.Photo @ ligamx.net

Journal La Jornada

Lundi 3 août 2020, p. deux

Avec des problèmes dans la zone défensive mais guidé par une bonne attaque d’Alexis Canelo, Toluca a obtenu ses trois premiers points en battant San Luis 3-2 au stade Nemesio Diez, lors de la deuxième journée du tournoi des Gardiens 2020.

Michael Estrada a ouvert le score après sept minutes en faveur des écarlates, tandis que Canelo a marqué un doublé à 28 et 49. L’équipe de Potosí a gardé une unité, malgré les buts de Germán Berterame, à la 12e minute, et de Nicolás Ibáñez, qui a fait une pénalité à 59.

Si William Da Silva, qui a souffert d’un malaise avant le match, n’était pas sur le terrain, les Devils ont montré de la stabilité dans l’attaque, mais en défense il y avait un contraste, car malgré le fait de jouer avec trois joueurs centraux, les échecs ont été décisifs.

Dès les premières minutes, l’équipe locale a surpris les potosinos avec un but. Rubens Sambueza a lancé une attaque pour envoyer une passe à Canelo, qui a raté un tir, mais Estrada a récupéré le ballon pour atteindre les filets.

Bien que le protocole sanitaire contre le Covid-19 ait été respecté en l’absence de supporters, Canelo et Estrada n’ont pas hésité à célébrer avec un câlin, oubliant les mesures de distance saine dans les célébrations.

La fête des Toluqueños a été de courte durée, puisqu’en moins de cinq minutes les San Luis ont égalé les cartes en exhibant le manque de coordination de la défense locale. Ibáñez a envoyé une passe à Berterame, qui a fui entre les marques d’Aníbal Chalá et Adrián Mora pour marquer un but puissant.

Le duel paraissait équilibré, lorsque les Diables reprenaient l’avantage. Estrada a envoyé une passe à Canelo, qui a défini devant le but. Le suspense a envahi le terrain pendant quelques instants lorsque le coup de sifflet de Diego Montaño a marqué hors de propos, mais après une intervention du VAR, il a validé le but.

Les deux équipes ont maintenu les émotions vivantes, mais plus à cause de l’échec de l’adversaire. Pablo Barrera et Estrada étaient proches du but, tandis que Berterame a également compromis le but des Devils.

Je viens de commencer le complément et les écarlates ont obtenu le troisième score. Chalá a filtré sur le côté droit et a envoyé un centre pour Canelo pour lancer avec un balayage pour amener le ballon au but.

Soudain, Chalá a commis une faute sur Matías Catalán et a infligé un penalty aux visiteurs. Ibánez a été accusé d’avoir encaissé la pénalité maximale avec un tir dans le coin droit pour le porter à 3-2.

Dans la dernière ligne droite, Sambueza, qui est revenu dans ce tournoi avec les écarlates, a clairement indiqué que son joueur de 36 ans n’était pas un frein sur le terrain et était sur le point de marquer avec des tirs sauvés par le gardien Carlos Rodríguez.

À la fin du duel, le stratège José Manuel Chepo de la Torre a salué le travail de Sambueza. Cela aide beaucoup avec son expérience, c’est ce dont l’attaque avait besoin pour avoir plus d’opportunités vers le but rival, a-t-il déclaré.

La fête était l’adieu à Chalá, qui se rendra en France pendant un an pour jouer pour Dijón. S’il peut sortir pour augmenter son niveau et que cela convient au club, c’est bien. Il y a des jeunes qui viennent bien d’en bas, a déclaré de la Torre.

À son tour, Guillermo Vázquez, barreur de San Luis, s’est dit conscient des faiblesses de son équipe. Il faut travailler plus défensivement, on donne de nombreux avantages, on donne des buts au rival. Il a assuré que lorsque le renfort viendra, Ventura Alvarado nous aidera dans la zone qui est lâche.