Donnons les chiffres. Quand le championnat est terminé, il est temps de faire le point, même sur TMW. Et pour la quatrième année nous vous proposons le classement par rapport à la performance des joueurs de la ligue maximale, à travers les notes moyennes de Tuttomercatoweb. Qui recueille l’héritage de Cristiano Ronaldo, vainqueur de l’édition 2018-19?

À la huitième place Franck Ribéry. Le français est le grand succès de la première Fiorentina avec Commisso. Et peu importe que j’ai 37 ans, car si vous avez des cours, votre carte d’identité prend la deuxième place. Et lui, qui est un grand champion, fait immédiatement la différence dans un championnat qui est nouveau pour lui. Le seul souci est celui lié à sa fragilité physique: qui lui fait effectivement perdre la moitié du championnat. Quand la Fiorentina revient, elle recommence à s’engager et ce n’est pas un hasard. Classe plus expérience, idéale si vous voulez faire grandir un jeune groupe.

Apparences: 21

Buts: 3

Aide: 3

Note moyenne: 6,52

