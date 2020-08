Le Thunder d’Oklahoma City a dominé les Utah Jazz samedi, remportant 110-94 lors de leur premier match après la pause de la NBA.

Bien que l’attaque ait été efficace et efficiente, une grande partie de la défense a été difficile.

L’Utah s’est connecté sur seulement 39,1% de ses looks depuis le terrain, ne tirant que 34 pour 87. Le Thunder a également fait un travail assez décent en gardant Donovan Mitchell et sa compagnie hors de la ligne des lancers francs, alors que l’équipe tirait 18 contre 22 depuis la bande caritative. Oklahoma City a également limité le Jazz dans le match et la transition en demi-terrain. Ils ont corsé, gardé les mains levées et se sont très bien fermés.

Ils avaient également de beaux blocs et des vols.

Voici cinq faits saillants défensifs du Thunder contre le Jazz.

Oklahoma City a montré la définition de la défense d’équipe – ils ont bien tourné et se sont fermés sans courir ni être contraints à une faute. Cela peut être vu dans les pièces ci-dessous:

Nerlens Noel a eu une paire de très beaux jeux de poste qui ont conduit à une attaque à l’autre bout du terrain:

La grande défense de Noel mène à un Diallo 3PT ⚡️⚡️⚡️ Après 3Q: Thunder 86, Jazz 62 # ThunderUp pic.twitter.com/Uj0aqryC7n – Sujet: Thunder Podcast (@OKCTopicThunder) 1er août 2020

Danilo Gallinari a terminé le jeu en attaque plusieurs fois après un arrêt défensif, celui-ci avec l’aimable autorisation de Lu Dort:

Le temps d’Andre Roberson sur le terrain a été bref, mais il a tout de même réussi à se mettre sur le devant de la scène:

Le Thunder a dominé dans leur match d’ouverture, prenant seul possession de la cinquième tête de série de la Conférence Ouest.

Alors que le Thunder a joué extrêmement bien et efficacement sur le côté offensif du basket-ball, une grande partie de leur succès samedi est venu de la défense du club.

Maintenant, nous allons voir s’ils peuvent poursuivre l’effort lundi, alors qu’ils affronteront les Denver Nuggets.