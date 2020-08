TORONTO (AP) Richie Laryea a marqué à la 17e minute et le Toronto FC a prolongé sa séquence sans défaite en saison régulière à 17 matchs avec une victoire 1-0 contre les Whitecaps de Vancouver vendredi soir.

Toronto possède la cinquième plus longue séquence sans défaite de l’histoire de la Major League Soccer et est à deux pas de l’égalité entre le Columbus Crew 2004-05 et le Dallas FC 2010 pour le record. Toronto a terminé la saison régulière de l’an dernier sur une séquence de 10 matchs sans défaite et a un dossier de 4-0-3 cette année.

Laryea a inscrit son troisième but de la saison en prenant une passe d’Alejandro Pozuelo et en battant Thomas Hasal de Vancouver juste à l’extérieur de la surface. Pozuelo a récolté sa septième aide en tête de la ligue.

C’est la deuxième fois en quatre jours que Toronto bat les Whitecaps (2-5-0), qui ont perdu trois de leurs quatre derniers.

Quentin Westberg a effectué un arrêt pour Toronto et a récolté son premier blanchissage de la saison. Hasal a réalisé plusieurs arrêts pour Vancouver.

—

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP-Sports