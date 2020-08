Eh bien les amis, peu de temps après l’ouverture du mercato estival, les Spurs ont fait leur première signature. Non, je ne peux pas le croire non plus.

Le président Daniel Levy a respecté notre quota de «un danois à tous les temps» en écrasant le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg de Southampton. L’acquisition de l’ancien homme du Bayern Munich coche une position clé pour laquelle Jose Mourinho avait désespérément besoin d’une couverture, et à un prix avantageux.

On a beaucoup parlé du genre de personnage que les Spurs obtiennent. Certains ont déjà des réserves, en grande partie parce qu’il n’y a pas deux mois, il a été dépouillé de la capitainerie de Southampton pour avoir été si public qu’il voulait déménager.

Hojbjerg est devenu capitaine de Southampton à seulement 23 ans

Il semble, cependant, que la personnalité inébranlable qui rejoint l’équipe ressemble beaucoup à l’entraîneur qui l’a amené. Après la défaite 9-0 contre Leicester en octobre, l’homme de l’époque de Southampton a déclaré: «si je parle du fond du cœur, je ne Je ne pense pas que ça se terminera très bien. Maintenant, dites-moi que cela ne ressemble pas à Mourinho.

Mais les Spurs ne peuvent voir ce tempérament que comme une bonne chose. Malgré le vif intérêt d’Everton, il est clair que Tottenham était le seul endroit pour lui depuis le début.

Alors, que savons-nous d’autre de notre nouvel homme? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Ce que les managers et les coéquipiers disent de lui

Il ne faut pas beaucoup de fouilles pour voir que le joueur de 25 ans est un homme populaire.

De Pep Guardiola le qualifiant de ‘Sergio Busquets du Bayern Munich’ à seulement 17 ans, à son coéquipier de Southampton, Angus Gunn, qui a déclaré: «Si je ne savais pas quel âge il avait, je ne dirais certainement pas qu’il a 23 ans. vieux », il est clair qu’il a parcouru un long chemin en peu de temps.

Malgré la confusion des eaux vers la fin de leur relation, Ralph Hasenhüttl était un fervent admirateur de son milieu de terrain, parlant souvent longuement du Danois lors de ses conférences de presse d’après-match au cours de l’année dernière.

S’il est assez bon pour Pep, il est assez bon pour Jose – non?

Andros Townsend révèle comment les salaires des joueurs peuvent provoquer des troubles dans les vestiaires, comme ils l’ont fait pour lui à Tottenham et Crystal Palace

Les racines du Bayern Munich

Sur le papier, le séjour de trois ans de Hojbjerg au Bayern Munich n’a pas été extrêmement positif. Cela ne veut pas dire qu’il ne faisait pas la une des journaux, devenant leur plus jeune joueur à faire une première apparition en équipe en Bundesliga en 2013.

Avec juste une poignée d’apparitions, il faut le dire, il a quand même réussi à décrocher une médaille de vainqueur de la Ligue des champions, deux titres de champion et une médaille en Coupe du monde des clubs pendant son séjour en Allemagne, faisant déjà de lui l’un des joueurs les plus décorés des Spurs. rangs.

Venir d’un si bon pedigree ne devrait pas passer inaperçu pour les fans des Spurs, ni le fait qu’il ait choisi de quitter le Bayern pour Southampton pour aider à faire avancer sa carrière.

Il n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers.

.

Hojbjerg a passé trois ans au Bayern entre 2013-2016

Quel type de joueur les Spurs obtiennent

Il est indéniable que le Danois est une forte présence au milieu de terrain.

Ce que les Spurs ont manqué au milieu de terrain, c’est un peu de confiance, un peu de conviction. Harry Winks et Moussa Sissoko manquant parfois de ténacité et de bravoure pour vraiment avancer, les progrès sont souvent ralentis au milieu de terrain de Tottenham et la ligne avant en souffre.

Hojbjerg a remporté la possession au milieu de terrain 157 fois la saison dernière, le plus grand nombre de joueurs de la Premier League. Son rythme de travail et son habileté tactique permettront à des joueurs comme Giovani Lo Celso et Tanguy Ndombele de se concentrer à faire leur travail plus haut sur le terrain, en sachant que quelqu’un fait le «sale boulot» pour eux.

Avec un milieu de terrain assuré, les Spurs vont maintenant se concentrer sur la signature d’un remplaçant à Harry Kane, avec Callum Wilson de Bournemouth le favori actuel.

Les arrivées estivales de Hojbjerg et Wilson, ainsi que des dépenses comme Juan Foyth et Serge Aurier, semblent plutôt réussies pour Mourinho.