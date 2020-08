Les chances des Portland Trail Blazers de tuer les Lakers de Los Angeles peuvent dépendre de l’index gauche du gardien étoile Damian Lillard.

Lillard s’est disloqué le doigt lors de la défaite de Portland dans le deuxième match, mais devrait être au sol lorsque les Trail Blazers affronteront les Lakers samedi soir dans le troisième match de la série de premier tour de la Conférence Ouest près d’Orlando.

L’entraîneur de Portland, Terry Stotts, a déclaré vendredi aux journalistes que Lillard subissait une batterie de tests. Stotts a déclaré que Lillard jouera et portera probablement une attelle.

Lillard a été blessé alors qu’il jouait la défense au troisième quart de la défaite 111-88 de jeudi contre les Lakers lorsqu’il a frappé le doigt sur le pied de l’attaquant des Lakers Anthony Davis. Il a immédiatement saisi le doigt et a demandé à être remplacé. Il n’est pas revenu.

« C’est juste douloureux, un peu tendre au toucher », a déclaré Lillard aux journalistes après le concours. « Je l’ai disloqué pour qu’il soit juste douloureux, un peu enflé et inconfortable. »

Une grande partie du match a été inconfortable pour Portland, qui a été surclassé par les Lakers, tête de série, après avoir remporté une impressionnante victoire 100-93 dans le match 1. Los Angeles a égalisé la série avec le triomphe facile de jeudi.

Los Angeles avait l’intention de rebondir et l’a fait de manière impressionnante en conservant une avance de 30 points après trois quarts et dirigée par pas moins de 33.

« Nous jouons au scrappy », a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel par la suite. « Nous jouons à un très haut niveau. Le facteur de soin du côté défensif du ballon est là où il devrait être pour gagner en séries éliminatoires. Et nous avons un immense, immense respect pour la puissance de feu offensive de l’équipe de basket-ball que nous ‘ re jouer. «

Los Angeles a limité Portland, huitième tête de série, à 8 tirs sur 29 à 3 points et Lillard n’a réussi qu’une seule tentative sur 7. Il a fait 6 des 13 dans le premier match.

Davis a été plus net en réalisant 13 des 21 tirs en route vers 31 points et 11 rebonds. Davis avait 28 points et 11 tableaux dans le premier match, mais s’est connecté sur seulement 8 des 24 tentatives de placement.

Les encouragements de l’attaquant LeBron James ont apaisé la frustration de Davis face à sa sortie dans le premier match tout en alimentant le revirement.

« Il a dit que c’était un match et en tant que gars qui a remporté plusieurs championnats et a déjà été dans ces situations, il sait à quoi s’attendre », a déclaré Davis aux journalistes à propos du discours d’encouragement de James. « Il savait à quoi s’attendre de ses coéquipiers et il était juste là pour que je m’encourage et me garde le niveau. »

La victoire a également mis fin à une longue sécheresse de victoire en séries éliminatoires pour les Lakers.

Los Angeles avait perdu sept matchs consécutifs en séries éliminatoires depuis sa victoire dans le troisième match des demi-finales de la Conférence de l’Ouest contre l’Oklahoma City Thunder le 18 mai 2012 à l’époque de Kobe Bryant. Les Lakers ont perdu les deux derniers matchs de cette série, ont été balayés en quatre matchs par les San Antonio Spurs la saison suivante, puis ont perdu contre les Trail Blazers mardi.

James n’était pas du tout intéressé quand on lui a demandé de mettre fin au dérapage.

« Je sais de quoi nous sommes capables, » dit James. « Je sais comment nous sommes construits. Et je ne nous compare à personne. Je nous compare à nous. »

James a eu un concours tranquille avec 10 points, sept passes et six rebonds tout en commettant six revirements.

Pendant ce temps, Lillard avait 18 points en 30 minutes avant de sortir, mais ses coéquipiers n’ont pas fait grand-chose pour prendre le relais.

Le compagnon d’arrière-cour CJ McCollum (13 points) était le seul autre partant à deux chiffres, mais il n’était que 6 sur 16 au tir. Les partants de la zone avant Jusuf Nurkic (neuf points), Wenyen Gabriel (sept) et Carmelo Anthony (deux) ont été un combiné de 8 sur 24 sur le terrain.

« Nous avons juste été surclassés », a déclaré Lillard. « De toute évidence, nous sommes sortis, avons gagné le premier match, il est donc naturel pour eux de sortir et d’être un peu plus agressifs, d’avoir un peu plus de combat. Et nous ne sommes pas sortis détendus. »

Stotts a indiqué que son équipe était peut-être due à une performance fragile. La défaite n’était que la troisième de Portland en 11 matchs depuis la reprise de la saison fin juillet.

« Nous jouons à un niveau assez élevé du côté offensif depuis trois semaines », a déclaré Stotts aux journalistes. « Et pour ne rien enlever aux Lakers, ils ont très bien joué des deux côtés du terrain et nous ont battus dans la plupart des domaines du jeu. Donc, évidemment, le mérite leur revient, mais je pensais que c’était probablement le premier match que nous » Je l’ai depuis que nous sommes là-bas où nous avions l’air un peu lent et n’avions pas le même pop. «

Portland a également appris vendredi que le grand homme Zach Collins (cheville) raterait le reste des séries éliminatoires et nécessiterait une intervention chirurgicale.

Pendant ce temps, le meneur de Los Angeles Rajon Rondo (pouce) est discutable et pourrait faire sa première apparition depuis la reprise de la saison fin juillet.

– Médias au niveau du champ