Alors que la période d’agence libre de la LNH était en évolution après que la pandémie de COVID-19 a interrompu la saison – et que la date normale du 1er juillet est passée depuis longtemps – la période de signature est maintenant provisoirement prévue pour commencer à midi HE le 9 octobre ou sept jours après la finale de la Coupe Stanley, selon la dernière éventualité.

Qu’il s’agisse d’agents libres sans restriction ou restreints, il y a de gros poissons pour les équipes. L’endroit où ils atterriront est une grande inconnue, mais le plafond salarial reste à 81,5 millions de dollars pour la saison 2020-2021.

Cela aura un impact sur qui peut débarquer ces gros poissons et qui capturera un groupe de ménés. Il y a aussi le jeu amusant de roulette auquel les équipes jouent parfois lorsqu’elles risquent leurs quatre prochains choix au repêchage du premier tour pour l’une des stars infaillibles des agents libres restreints.

Sporting News a toutes les meilleures signatures d’agent libre ici.

Traqueur d’agence libre de la LNH: liste complète des signatures en 2020

Top 50 des joueurs UFA disponibles

Joueur

Pos.

Équipe (s) 2019-20

Équipe 2020-21

1. Taylor Hall LW Devils / Coyotes 2. Alex Pietrangelo D Blues 3. Torey Krug D Bruins 4. Robin Lehner G Blackhawks / Golden Knights 5. Ilya Kovalchuk LW Kings / Canadiens / Capitals 6. Mike Hoffman W Panthers 7. Tyler Toffoli W Kings / Canucks 8. Jacob Markstrom G Canucks 9. TJ Brodie D Flames 10. Jaroslav Halak G Bruins Bruins (1 an, 2,25 millions de dollars) 11. Tyson Barrie D Maple Leafs 12. Derek Grant C Ducks / Flyers 13. Jesper Fast RW Rangers 14. Kevin Shattenkirk D Lightning 15. Sami Vatanen D Devils / Hurricanes 16. Cam Talbot G Flames 17. Mikael Granlund C Predators 18. Braden Holtby G Capitals 19. Thomas Greiss G Islanders 20. Erik Gustafsson D Blackhawks / Flames 21. Anton Khudobin G Stars 22. Travis Hamonic D Flames 23. Chris Tanev D Canucks 24. Justin Schultz D Penguins 25. Pat Maroon LW Lightning 26. Corey Crawford G Blackhawks 27. Cody Eakin C Golden Knights / Jets 28. Erik Haula LW Hurricanes / Panthers 29 . Derick Brassard C Islanders 30. Evgenii Dadonov RW Panthers 31 . Alex Galchenyuk C Penguins / Wild 32. Joe Thornton C Sharks 33. Wayne Simmonds RW Devils / Sabres 34. Joel Edmundson D Hurricanes 35. Kyle Clifford LW Kings / Maple Leafs 36. Ryan Reaves RW Golden Knights Golden Knights (2 ans, 3,5 $ 37. Josh Leivo LW Canucks 38. Nate Thompson C Canadiens / Flyers 39. Conor Sheary LW Sabres / Penguins 40. Brenden Dillon D Sharks / Capitals 41. Vladislav Namestnikov C Avalanche 42. Matt Martin LW Islanders 43. Zdeno Chara D Bruins 44. Andy Greene D Devils / Islanders 45. Dylan DeMelo D Sénateurs / Jets 46. Marco Scandella D Sabres / Canadiens / Blues Blues (4 ans, 13,1 millions de dollars) 47. Patrick Marleau C Sharks / Penguins 48. Zach Bogosian D Sabers / Lightning 49. Mikko Koivu C Wild 50. Ron Hainsey D Sénateurs

Top 25 des lecteurs RFA disponibles

Joueur

Pos.

Équipe 2019-20

Équipe 2020-21

1. Mathew Barzal C Islanders 2. Josh Anderson RW Blue Jackets 3. Tristan Jarry G Penguins 4. Matt Murray G Penguins 5. Max Domi C Canadiens 6. Anthony Duclair LW Senators 7. Tony DeAngelo D Rangers 8. Alexandar Georgiev G Rangers 9 . Jake DeBrusk LW Bruins 10. Andrew Mangiapane LW Flames 11. Dominik Kubalik LW Blackhawks 12. Andreas Athanasiou LW Red Wings / Oilers 13. Kevin Labanc RW Sharks 14. Sam Reinhart C Sabres 15. Vince Dunn D Blues 16. Elvis Merzlikins G Blue Blousons Blousons Blousons (2 ans, 8 millions de dollars) 17. Blousons Joonas Korpisalo G Blue Jackets (2 ans, 5,6 millions de dollars) 18. Tyson Jost C Avalanche 19. Mackenzie Blackwood G Devils 20. Nolan Patrick C Flyers 21. Ethan Bear D Oilers 22. Victor Mete D Canadiens 23. Mikhail Sergachev D Lightning 24. Travis Dermott D Maple Leafs 25. Tyler Bertuzzi LW Red Wings