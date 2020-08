Travis Green sait une chose ou (maintenant) deux sur le fait de détrôner un champion en titre.

Vendredi soir, le patron du banc des Canucks a mené son équipe à une victoire de 6-2 fil à fil dans le sixième match pour envoyer les Blues, champions de la Coupe Stanley 2019, sortir de la bulle d’Edmonton.

Mais ce n’était pas la première incursion de Green pour faire tomber le champion de la LNH d’un piédestal.

Il y a vingt-sept ans, l’entraîneur-chef de 49 ans était un attaquant recrue dans une équipe des Islanders qui a bouleversé le double champion en titre des Penguins en finale de conférence en sept matchs.

« Eh bien, je pense que vous tirez toujours des expériences différentes, que ce soit pour moi en tant que joueur, entraîneur ou même entraîneurs avec lesquels j’ai joué, mais de bons souvenirs de cette équipe », a déclaré Green lors de l’appel Zoom de samedi quand on lui a demandé s’il plongeait dans l’histoire. livres pour son dernier dénigrement. Il convient de noter que Green n’a pas joué dans le 7e match décisif, ni dans le reste des séries éliminatoires cette année-là, après s’être pris un bâton dans les yeux.

« Personne ne nous a donné beaucoup de chance d’entrer dans les séries éliminatoires, sans parler d’atteindre les demi-finales (où ils ont battu les Capitals en six), et Pittsburgh était un grand favori », a déclaré Green. «Je ne pense pas que quiconque ait donné à notre équipe une chance de gagner et c’était un groupe serré, ce groupe d’Islanders, et ils ont trouvé un moyen de le faire.

«En ce qui concerne ce que j’en retiens maintenant? Un peu probablement parce qu’il est installé dans certaines choses auxquelles je pense, mais tu apprends toujours au fur et à mesure, je suppose que c’est la meilleure façon de le dire.

Green a certainement appris des meilleurs après avoir joué sous Mike Sullivan et Paul Maurice et Hall of Famers Al Arbour et Pat Quinn; C’est alors l’entraîneur-chef des Maple Leafs et actuel patron du banc des Jets de Winnipeg, Maurice, qui lui a suggéré de devenir entraîneur.

Mais alors que Green se targue d’être un étudiant du jeu, il a déjà prouvé qu’il était un maître derrière le banc.

Dans le cinquième match, après des défaites consécutives contre les Bleus pour égaliser la série, il a secoué les choses et mis ses répliques dans le mélangeur – mais pas pour les échauffements. Il l’a fait après les échauffements, donc les Bleus n’avaient aucune idée de ce qui allait se passer. Il a également appuyé sur le bouton de mélange en deuxième période, et cela a payé lorsque les Canucks sont revenus d’un déficit de 3-1 pour gagner 4-3, alimentés par deux buts du trio atypique d’Elias Pettersson, JT Miller et Jake Virtanen.

« Ce que je suppose que Travis s’est inspiré, c’est: vous trouvez un moyen de faire croire à vos joueurs que vous pouvez gagner et ensuite vous avez une vraie chance et c’est ce que je pensais dans la série contre Pittsburgh – c’était Al [Arbour’s] meilleur truc « , a déclaré l’analyste de jeux TSN et ancien coéquipier de Green, Ray Ferraro, à Sporting News lors d’un appel téléphonique vendredi. »[Arbour] nous a fait croire que nous pouvions rivaliser avec ces gars-là alors que si vous regardiez ensemble les deux alignements au tableau, nous n’aurions pas pu le faire. Mais il [coached] nous pour trouver un moyen de croire.

« Travis a fait la même chose. Lorsqu’ils ont perdu les matchs 3 et 4, il s’est mis en tête de les aider, de croire qu’ils pouvaient gagner le match 5. Et bien sûr, c’était surtout avec leur gardien de but. [Jacob Markstrom] C’était fantastique, mais quand ils étaient perdus 3-1, il semblait que ce match pouvait juste passer, et ce n’était pas le cas et donc une partie est sur Travis, c’est sûr. «

Lorsque Green a repris le club en 2017, après avoir été promu de l’équipe agricole d’Utica, les Canucks ont connu des années consécutives sans se rendre en séries éliminatoires pour la première fois depuis qu’ils en ont raté quatre de suite en 1996-00. C’était aussi une équipe qui passait le flambeau des Sedin Twins, Daniel et Henrik, qui ont terminé leur future carrière au Temple de la renommée lors de la première année de Green, à la prochaine génération qui comprend maintenant Brock Boeser, le capitaine Bo Horvat. , Elias Pettersson, lauréat du trophée Calder 2019 et Quinn Hughes, finaliste du trophée Calder 2020.

« [Green’s] a été, de toute évidence, une grande partie de ce que nous avons fait cette année, même au cours des deux dernières années de transition vers ce que nous pensons être une solide équipe éliminatoire », a noté l’attaquant Brandon Sutter, qui a été avec le organisation depuis 2015.

« Pour ce qui est du quotidien, je suppose juste les rencontres, la structure de tout cela et l’énergie qu’il apporte. De toute évidence, il a joué dans la LNH pendant longtemps, donc il comprend ce que c’est que d’être un joueur. et c’est aussi une grande partie de ça. C’est juste un très bon mélange pour tout notre groupe, aussi bien pour les jeunes que pour les plus âgés. «

Alors que les gars plus âgés tels que Markstrom, Jamie Benn, Alex Edler, Chris Tanev et Jay Beagle, qui ont ouvert le score dans le match 6 de la série, jouent des rôles critiques, ce sont les jeunes armes qui alimentent les Canucks à travers la Conférence Ouest. support. En 10 matchs éliminatoires (en comptant la victoire en ronde de qualification contre le Wild), Pettersson a 13 points, Hughes est le quatrième défenseur recrue à atteindre 10 points en carrière en 10 matchs éliminatoires ou moins et Horvat a mis sur pied une clinique de but.

« Travis, à mon avis, a fait un travail fantastique non seulement dans la série [with the Blues] mais la plupart de l’année, de faire un effort tout le temps pour que ces jeunes gens croient qu’ils sont bons, qu’ils sont capables de rivaliser avec ces très bonnes équipes », a déclaré Ferraro.

« Dans mon esprit, tout a changé à Vancouver quand ils ont repêché les années consécutives, Pettersson et Hughes. Tout a changé. Il ne s’agit plus de cinq ans ou sept ans ou cette période. C’est comme, oh mon Dieu, ces gars-là sont géniaux. les joueurs et ils sont amusants à regarder et les gens sont ravis de les voir jouer.

« Et je ne pense pas qu’ils se considèrent comme des outsiders. Je pense qu’ils pensent juste: ‘Nous allons juste jouer dur et nous allons jouer aussi vite que possible parce que les autres équipes ont des problèmes avec notre vitesse. , et nous ne sommes peut-être pas aussi qualifiés, mais nous allons jouer vite et fort, ‘et c’est un peu comme ça qu’ils ont procédé. «

Au cours d’une carrière de 14 ans dans la LNH, Green s’est aventuré sept fois aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley et n’a dépassé le premier tour que deux fois, avec des finales de conférence en 2002 avec les Maple Leafs et cette année recrue avec les Islanders de retour. 1993. Mais c’est peut-être une bonne chose que, malgré ces deux longs runs, Green et ses joueurs n’aient pas beaucoup d’expérience alors qu’ils se dirigent vers un match de deuxième tour avec les Golden Knights, tête de série.

Après tout, comme l’a noté Ferraro, « l’inexpérience peut être une bonne chose parce que vous ne savez pas, vous ne savez pas, et vous allez simplement jouer. »

Et c’est exactement ce que fait Green, les Canucks.