Le Bayern Munich s’est qualifié pour la finale de l’UEFA Champions League pour la première fois depuis 2013. Après avoir battu l’Olympique Lyonnais, les Bavarois affronteront leur dernier défi du tournoi, le Paris Saint Germain.

Les deux équipes se sont précédemment verrouillées lors de la phase de groupes de la campagne 2017/18. Depuis lors, les deux clubs ont connu un succès décevant en Ligue des champions. En 2018, des erreurs individuelles ont coûté au Bayern la chance de se qualifier pour la finale. Pour le PSG, les joueurs ont eu du mal à s’intensifier dans les grands matchs car ils ont été éliminés par le Real Madrid et Manchester United les saisons suivantes.

Cette fois, les deux équipes sont très motivées pour remporter la plus grande compétition de football européen. Les spectateurs assisteront à la bataille entre deux des meilleures attaques au monde. Pour les hommes de Hansi Flick, l’objectif sera de briser la défense moins que stellaire du PSG. Voici trois points faibles que Flick peut exploiter:

Les faiblesses du milieu de terrain du PSG

Le Paris Saint-Germain bénéficie d’un solide milieu de terrain sur le papier. Marco Verratti est incroyablement résistant à la presse, Marquinhos est un milieu de terrain défensif robuste et Leandro Paredes possède une variété de passes meurtrières. En ce qui concerne leur jeu systématique, cependant, le milieu de terrain du PSG n’est pas aussi gélifié que celui du Bayern Munich.

Le PSG joue avec un milieu de terrain à trois. Pendant le montage, un milieu de terrain se cache derrière la première ligne de pression et les deux autres forment un double pivot. Sans le ballon, ils pressent en 4-4-2, mais leur milieu de terrain forme une structure non organisée. Comme le milieu de terrain de Barcelone, ils ont tendance à prendre une forme plate dans laquelle les joueurs ne se présentent pas comme une unité robuste.

Le milieu de terrain du PSG n’a pas de structure claire; ils laissent également beaucoup d’espace entre les lignes.

Leur milieu de terrain se déplace vers le côté où le ballon est joué, laissant beaucoup d’espace au milieu du parc. Si l’opposition joue le ballon à l’intérieur, cela lui donne une occasion claire de pénétrer la défense du PSG par le milieu.

Toni Kroos recevait fréquemment le ballon dans un espace ouvert au centre du terrain. Il a pris des coups et distribué le ballon à partir de cette position; pour le Bayern, Thiago ou Kimmich seront importants dans ce domaine.

Le PSG opte pour une forme étroite tout en poursuivant le ballon. Cependant, lorsque l’opposition joue à travers de larges zones, un espace énorme est créé entre l’arrière latéral et son arrière central correspondant. Cela permet à leur opposition de diviser leur défense en exploitant des demi-espaces.

Dans la préparation du premier but du Real Madrid, Marquinhos et Verratti se sont simplement glissés sur le côté droit, créant amplement d’espace pour Velverde traversant l’espace de la moitié droite.

Le Bayern Munich a la chance d’avoir des meneurs de jeu comme Thiago, Joshua Kimmich et David Alaba. Le milieu de terrain du PSG ne joue pas avec la même verticalité que les Bavarois. Par FBref, le PSG enregistre en moyenne 58 passes progressives contre 68 au Bayern pour 90 minutes de jeu. Le PSG est également très dépendant de son pilier brésilien Neymar Jr., qui tombe souvent au milieu de terrain, reçoit le ballon par l’arrière et le fait progresser lui-même.

Le cercle vicieux de la contre-pression

Les attaquants du Bayern affronteront une autre ligne arrière qui a eu du mal à jouer sous pression. La ligne arrière et le milieu de terrain du PSG sont souvent dépossédés par des équipes jouant avec un système de contre-pression efficace. A l’exception de Verratti, les milieux de terrain du PSG ne sont pas très résistants à la presse et recherchent des passes arrière.

Thomas Tuchel tente de neutraliser ce problème en demandant à sa ligne arrière d’attirer la pression et d’utiliser Keylor Navas pour contourner les lignes de jeu de l’opposition avec un long ballon à un attaquant, généralement Neymar. Cependant, les équipes de la Ligue des champions étaient conscientes de cette menace. Dans ce cas, ils ont mis en place leurs défenseurs centraux en conséquence et ont intercepté ces balles.

Atlanta marque les joueurs du PSG. Le long ballon de Keylor Navas est intercepté et Atlanta attaque à la pause.

Comme mentionné ci-dessus, le jeu systématique du milieu de terrain du PSG n’est pas aussi robuste et dynamique que celui du Bayern. Lorsque l’opposition frappe le PSG à la pause, son milieu de terrain recule sans garder sa forme et tente de gagner le ballon au hasard. S’ils parviennent à gagner le ballon, ils ont alors du mal à trouver des points de relâchement et sont enclins à perdre le ballon à cause du contre-pressage de l’adversaire. Cela est dû à l’absence de milieu offensif et au manque de créativité de leurs milieux pour faire progresser le ballon.

Après que le Real Madrid ait perdu le ballon, le PSG cherche Mbappé, mais le Real Madrid récupère le ballon par contre-pression et attaque à nouveau.

Pour le Bayern, la clé est de créer un «cycle» similaire. Dès que le Bayern perdra le ballon après avoir créé une attaque rapide, les milieux de terrain du PSG chercheront Neymar, Di Maria ou Mbappe. Le contre-pressage des attaquants du Bayern mettra immédiatement leur milieu de terrain sous pression, et Goretzka et Alaba seront chargés de garder une trace des passes pour les attaquants du PSG. Les joueurs du Bayern sont bien conscients de cette stratégie, car ils l’ont affichée contre Barcelone. Ce geste obligera les joueurs du PSG à abandonner le ballon et le Bayern pourra ainsi les frapper à la pause.

Goretzka intercepte une passe destinée à Griezmann; Attaque du Bayern sur une pause rapide.

Le PSG ne peut pas prendre ce qu’il propose

Le PSG a un trio offensif effrayant composé de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Lorsqu’ils lancent des contre-attaques, leur combinaison de vitesse, de jeu de position et de compétences de jeu de balle supérieures déforme simplement les défenses de l’opposition. Cependant, à maintes reprises, la défense du PSG a été exposée par le même style de jeu.

Le style de jeu et la structure du PSG axés sur la possession les rendent sensibles aux contre-attaques. Pendant la préparation, les ailiers tombent au milieu de terrain. Cela pousse leurs arrières latéraux Thilo Kehrer et Juan Bernat à occuper les positions de l’aile. Si ces lacunes ne sont pas correctement couvertes, leurs ailes deviennent la principale source d’espace libre pour l’opposition qui se prépare à les frapper lors de la pause.

La meilleure chance de Leipzig en première mi-temps est le résultat d’une contre-attaque. Bernat a été pris au dépourvu lorsque Laimer a dribblé le ballon dans la surface et l’a croisé vers Poulsen.

De plus, l’équipe de Tuchel ne peut pas durer sans le ballon pendant de longues périodes d’un match. Après tout, le football axé sur la possession est leur style de jeu fondamental. Si le PSG garde la possession à parts égales, le Bayern peut jouer la «carte inversée» et se concentrer sur les frapper à la pause. Outre les courses en arrière de Serge Gnabry, le partenariat entre Kingsley Coman et Alphonso Davies sera crucial pour faire progresser rapidement le ballon à travers de larges zones.

Coman et Davies combinent leur rythme pour attaquer Dortmund à la pause. Gnabry manque de peu la croix de Coman.

Compte tenu de la qualité individuelle et de la perspicacité tactique, les attaquants du Bayern réussiront sûrement à exploiter ces faiblesses et à créer des chances contre le PSG. Cependant, ils devront avoir une sortie efficace devant le but. Malgré les difficultés défensives du PSG, les attaquants du Bayern n’auront pas le luxe de gaspiller une pléthore d’occasions comme ils l’ont fait contre Lyon.

De l’autre côté du terrain, la défense du Bayern fera face à son défi le plus difficile de la saison. Si les attaquants parviennent à faire pression sur le PSG dès le départ, l’équipe de Hansi Flick sera sur le point de faire un grand match.

En octobre, le club était en pleine effervescence. Gagner le doublé national et atteindre la finale de l’UCL dans la même saison est tout simplement extraordinaire. L’équipe de Hansi Flick joue avec un instinct de tueur indispensable, et si les joueurs jouent avec le niveau de confiance qu’ils ont affiché contre Barcelone, rien n’empêchera ce club de terminer le triplé.

Il est temps pour le Bayern!