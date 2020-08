Twins, Berrios veut rebondir contre Brewers

Le droitier Jose Berrios tentera de briser une séquence personnelle de deux défaites jeudi soir lorsqu’il remportera le monticule des Twins du Minnesota dans leur match en caoutchouc d’une série de trois matchs avec les Milwaukee Brewers à Minneapolis.

Berrios (1-3, 5,92 ERA) a eu du mal avec son commandement lors de défaites consécutives de 4-2 contre les Royals de Kansas City, marchant un total de sept frappeurs en 9 manches 1/3 pour aller avec 13 coups sûrs et huit s’exécute.

Le double All-Star n’a marché que 51 frappeurs en 200 1/3 de manches la saison dernière tout en compilant un dossier de 14-8 et une MPM de 3,68.

L’entraîneur des Twins, Wes Johnson, avait une théorie intéressante sur les raisons pour lesquelles son as a eu du mal, disant au St.Paul Pioneer Press qu’il pensait que les lancers de Berrios étaient en fait meilleurs que l’année dernière.

« Vous regardez sa vitesse réelle et ses trucs; son mouvement sur ses terrains est meilleur qu’il ne l’a jamais été, et je pense que c’est un ajustement », a déclaré Johnson. « Nous faisons des exercices. Nous en parlons tout le temps. Il lance bien le ballon. Il est vraiment proche, je pense. »

Berrios a réalisé 24 retraits au bâton en 24 1/3 de manches, mais a réussi 13 frappeurs, un sommet de la saison, quatre en quatre manches lors de son dernier départ contre les Royals. Deux de ces marches vers les frappeurs n ° 7 et 9 sont revenus le hanter sur le circuit de trois points de Whit Merrifield qui s’est avéré être le vainqueur.

« Si je minimise les marches, je serai en meilleure position », a déclaré Berrios, qui a également eu sept retraits au bâton lors de la défaite de samedi. « Plus de retraits au bâton, plus de sauts et de ratés aujourd’hui, alors je vais prendre cela comme une chose positive à travailler entre ce début et le suivant. J’essaie d’être meilleur jour après jour, donc je serai proche. »

Milwaukee débutera le droitier Brandon Woodruff (1-1, 3,16 MPM), qui a retiré 30 frappeurs en 25 2/3 manches en marchant seulement sept. Woodruff a une fiche de 0-1 avec une MPM de 3,18 en un seul début de carrière contre les Twins.

Les Brewers, sans succès pendant huit manches par Kenta Maeda lors du premier match de la série de mardi qu’ils ont finalement perdu 4-3 en 12 manches, ont rebondi dans la série mercredi soir avec une victoire de 9-3.

Ryan Braun, Christian Yelich et Avisail Garcia ont chacun réussi des circuits de deux points et Keston Hiura a ajouté un tir en solo pour les Brewers, qui ont construit une avance de 8-1 en cinq manches.

« Les gars sur lesquels nous comptons être des producteurs de tournées ce soir sont passés », a déclaré le directeur de Milwaukee Craig Counsell. « Braun, Yelich, Avi avec de très grandes nuits et conduire le baseball. Tu sais, nous avions besoin d’une de ces nuits. … C’était bien d’avoir un petit coussin pour quelques manches ce soir. »

La défaite aurait pu être coûteuse pour les Twins alors que le receveur Mitch Garver était parti après avoir frappé à la sixième manche, grimaçant et attrapant son côté droit après s’être balancé et avoir disparu.

Garver a remporté le Silver Slugger Award pour les attrapeurs de la Ligue américaine en 2019 après avoir battu 31 circuits et avoir conduit en 67 courses en seulement 311 au bâton.

« Nous sommes inquiets », a déclaré le manager du Minnesota Rocco Baldelli, qui n’avait aucune mise à jour sur l’état de Garver après le match. « Nous allons en quelque sorte attendre et l’évaluer et comprendre dans les prochaines 24 heures à quoi nous avons affaire. Pas moyen de vraiment savoir quoi pour le moment. »

– Médias au niveau du champ