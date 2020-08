LAS VEGAS – Les combattants de l’UFC de samedi sur l’événement ESPN 15 ont remporté l’événement à la maison ont remporté une rémunération de 88 000 $ aux Directives promotionnelles de l’UFC.

Le programme, un plan complet qui comprend les exigences en matière d’équipement, les obligations des médias et d’autres éléments en vertu du code de conduite des combattants, remplace les paiements antérieurs effectués en vertu de la politique de tenue des athlètes de l’UFC.

L’UFC sur ESPN 15 a eu lieu à l’UFC Apex à Las Vegas. La carte a été diffusée sur ESPN et diffusée sur ESPN +.

Les paiements complets de l’UFC sur ESPN 15 UFC Promotional Guidelines Compliance comprenaient:

Pedro Munhoz: 10 000 $

Frankie Edgar: 20 000 $

Marcin Prachnio: 3 500 $

Mike Rodriguez: 4 000 $

Mariya Agapova: 3 500 $

Shana Dobson: 4 000 $

Daniel Rodriguez: 3 500 $

Bourse Dwight: 4 000 $

Amanda Lemos: 3 500 $

Mizuki Inoue: 3 500 $

Austin Hubbard: 4 000 $

Joseph Solecki: 3 500 $

Ike Villanueva: 3 500 $

Jordan Wright: 3 500 $

Carlton moins: 3500 $

Matthew Semelsberger: 3 500 $

Timur Valiev: 3 500 $

Trevin Jones: 3 500 $

En vertu des niveaux de paiement du programme de conformité aux directives promotionnelles de l’UFC, qui correspondent à l’argent généré par le parrainage pluriannuel de Reebok avec l’UFC, les combattants sont payés en fonction de leur nombre total de combats UFC, ainsi que des combats du WEC de l’ère Zuffa (janvier 2007 et plus tard ) et les combats Strikeforce de l’ère Zuffa (avril 2011 et plus tard). Les combattants avec 1 à 3 combats reçoivent 3 500 $ par apparition; 4-5 combats rapportent 4 000 $; 6 à 10 combats rapportent 5 000 $; 11 à 15 combats rapportent 10 000 $; 16 à 20 combats empochent 15 000 $; et 21 combats et plus reçoivent 20 000 $. De plus, les champions gagnent 40 000 $ tandis que les challengers du titre reçoivent 30 000 $.

En plus du salaire basé sur l’expérience, les combattants de l’UFC recevront des paiements de redevances à perpétuité s’élevant à 20 à 30% de toute marchandise UFC vendue à leur image, selon des responsables.

Paiements complets de conformité aux directives promotionnelles UFC 2020:

«UFC sur ESPN 15: Munhoz contre Edgar» – 88 000 $

«UFC 252: Miocic contre Cormier 3» – 201 000 $

«UFC sur ESPN + 32: Lewis contre Oleinik» – 162 000 $

«UFC sur ESPN + 31: Brunson contre Shahbazyan» – 103 500 $

«UFC sur ESPN 14: Whittaker contre Till» – 209 500 $

«UFC sur ESPN + 30: Figueiredo contre Benavidez 2» – 165 000 $

«UFC sur ESPN 13: Kattar contre Ige» – 97 000 $

«UFC 251: Usman contre Masvidal» – 305 500 $

«UFC sur ESPN 11: Blaydes vs Volkov» – 178 500 $

«UFC sur ESPN 10: Eye vs Calvillo» – 95 000 $

«UFC 250: Nunes contre Spencer» – 266 000 $

«UFC sur ESPN 9: Woodley contre Burns» – 114 500 $

«UFC sur ESPN 8: Overeem vs Harris» – 184 500 $

«UFC sur ESPN + 29: Smith contre Teixeira» – 166 000 $

«UFC 249: Ferguson contre Gaethje» – 305 500 $

«UFC sur ESPN + 28: Lee contre Oliveira» – 209 500 $

«UFC 248: Adesanya contre Romero» – 257 000 $

«UFC sur ESPN + 27: Benavidez contre Figueiredo» – 119 500 $

«UFC sur ESPN + 26: Felder contre Hooker» – 130 000 $

«UFC sur ESPN + 25: Anderson contre Blachowicz 2» – 186 500 $

«UFC 247: Jones contre Reyes» – 243 000 $

«UFC sur ESPN + 24: Blaydes contre Dos Santos» – 169 000 $

«UFC 246: McGregor contre Cowboy» – 165 000 $

Total depuis le début de l’année: 4 052 000 dollars

Total pour 2019: 7 370 500 $

Total 2018: 6 901 000 $

Total 2017: 6 295 000 $

Total 2016: 7 138 000 $

Total 2015: 3 185 000 $

Total du programme à ce jour: 35 056 500 dollars