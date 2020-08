Le projet de football Red Bull a sans doute été plus efficace que sa boisson pour garder certains fans de football éveillés la nuit.

Leur implication dans le sport est régulièrement ostracisée pour sa stratégie de propriété plastique perçue, mais il y a des éléments du modèle Red Bull qui devraient en fait être célébrés.

Couvrez certaines des opinions fiévreuses et la dure réalité est qu’il s’agit sans doute de l’une des opérations les mieux gérées du football, une grande partie de l’argent de Red Bull étant consacrée au développement des jeunes joueurs les plus prometteurs de la planète.

Depuis que le propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, a acheté Austria Salzburg en 2005, le portefeuille de clubs de son groupe a attiré autant de joueurs brillants pour nos yeux que de boissons énergisantes dans la gorge.

Erling Haaland et Takumi Minamino sont deux des exemples les plus récents de Salzbourg, mais ils ne seront certainement pas les derniers. La question est de savoir quelle écurie actuelle du géant autrichien sera la prochaine fois choisie? Il y a quelques candidats à examiner.

Dominik Szoboszlai | 19 | Hongrie

Avant que Milan ne décide de rester avec Stefano Pioli, Ralf Ragnick était prêt pour un retour à la direction des Rossoneri.

L’ancien patron de Leipzig a occupé le poste de responsable du sport et du développement chez Red Bull, il en dit donc long que son principal objectif de transfert serait Szoboszlai. Cette décision ne se concrétisera peut-être pas maintenant, mais l’intérêt pour l’international hongrois reste élevé, et pour de bonnes raisons.

S’alignant sur la gauche du milieu de terrain, le match se déroule confortablement à Szoboszlai. Sa mécanique corporelle est agréable à l’œil alors qu’il se déplace sur le terrain avec grâce.

Rien n’est forcé, ses passes sont mesurées et son toucher sécurisé. Faites pression sur lui et il s’éloigne sereinement de la pointe des pieds, tenez-vous debout et il sonnera rapidement à travers les lignes de défense.

Ce n’est pas que des paillettes, cependant, les alliés de l’adolescent greffent avec son art et, bien qu’il ne soit pas un finisseur naturellement propre, ses capacités techniques ailleurs et son QI de football en font un joueur spécial.

Il est loin d’être un ailier traditionnel dans le sens où il se positionne entre les deux cases, plutôt que de se précipiter dans la surface de l’extérieur. Cela explique pourquoi le joueur de 19 ans a produit plus de passes décisives (14) que de buts (neuf) en Bundesliga autrichienne la saison dernière,

Attention à une transformation similaire de Kevin De Bruyne, en milieu de terrain d’élite, dans les années à venir.

Noah Okafor | 20 | Suisse

Les résultats de recherche YouTube fournissent un guide décent de la situation d’un joueur dans son développement.

Szoboszlai, par exemple, renvoie de nombreuses modifications judicieuses avec des titres tels que «Pourquoi tout le monde veut signer Dominik Szoboszlai». Les résultats de la recherche ne sont pas aussi catégoriques pour Noah Okafor, mais ils le seront bientôt.

Le joueur de 20 ans était inscrit à Bâle depuis l’âge de huit ans et a déménagé à Salzbourg en janvier pour un record de la ligue de 11,2 millions d’euros alors que les Autrichiens réinvestissaient judicieusement l’argent des ventes de Haaland et Minamino. Il est déjà impressionnant.

Okafor a pris son envol sur l’aile gauche de Salzbourg après avoir marqué trois buts et aidé un match sur trois après le redémarrage de la Bundesliga autrichienne.

Il est soyeux habile et son intention immédiate est d’être direct et audacieux. Mais il y a certainement plus à venir.

Il est vraiment dans la phase de développement de sa carrière, ce qui est évidemment normal compte tenu de son âge, car l’international suisse n’a pas encore tout à fait trouvé son timing pour diriger un centre ou lancer une passe.

Il a cette tendance immature à conserver la possession trop longtemps, ce qui peut conduire à des croix déséquilibrées et à des passes non détectées. Cependant, le jeu de jambes est lisse et il possède le talent de manœuvrer le ballon sans le toucher à travers ses feintes intelligentes.

Les changements de direction sont brusques et il laisse souvent les défenseurs dans la poussière. S’il parvient à trouver une mentalité clinique de la même manière que Jadon Sancho, il ne sera pas trop longtemps en Autriche.

Manchester City, Séville, la Juventus, Dortmund, l’Inter et l’AC Milan étaient tous intéressés par la signature de l’ailier avant de rejoindre Salzbourg et il est possible que des clubs de ce calibre reviennent.

Patson Daka | 21 | Zambie

Patson Daka est toujours souriant. C’est probablement parce qu’il marque toujours.

Le joueur de 21 ans a terminé la saison de Bundesliga autrichienne en tant que deuxième meilleur buteur, marquant 24 fois en 31 matchs, son meilleur total de kilomètres.

De manière impressionnante, 10 de ces frappes ont été marquées après le départ de Haaland pour Dortmund. Bien qu’il ait été lent par rapport à son ancien partenaire de frappe explosif, Daka n’avait marqué que trois buts en championnat au cours des deux saisons précédentes, il ne sera pas loin derrière lorsqu’il s’agira de passer à l’un des « Big Five » d’Europe. ligues.

Daka est un autre bel exemple du réseau de repérage diversifié de Red Bull. Il y a 10 nationalités différentes représentées dans l’équipe première du Japon au Mali.

La Zambie n’est guère un cœur pour les talents d’élite et pourtant les Autrichiens ont deux joueurs très prometteurs originaires du pays africain – plus sur Enock Mwepu plus tard.

Daka, cependant, est leur prochaine sensation de but. Le départ de Haaland allait toujours faire mal, et Salzbourg a raté ses super pouvoirs devant le but.

L’international zambien est en revanche un joueur beaucoup plus élégant. Si nous disons que Haaland est Thor, tout marteau et tonnerre, Daka ressemble plus à The Flash, plus tranchant que matraquant.

Il ne possède pas le même dynamisme physique, mais il est extrêmement mobile et électriquement rapide. Ce qu’il partage avec Haaland, c’est que lui aussi utilisera probablement Salzbourg comme tremplin pour rejoindre l’élite européenne dans un proche avenir.

Karim Adeyemi | 18 | Allemagne

La stratégie de Salzbourg est de donner aux jeunes une chance dans un club de taille importante et de vendre avec un profit.

Bien sûr, cela signifie que le club est très transitoire, mais l’équipe continue de réussir malgré sa nature de tapis roulant et la raison en est que vendre des joueurs n’est mauvais que s’ils ne sont pas remplacés de manière adéquate.

Monaco est un excellent exemple de cet échec. Alors, Haaland part, Patson Daka intervient.

Daka partira sans aucun doute en temps voulu. Karim Adeyemi est le suivant, et il pourrait être encore meilleur que les autres.

Son parcours est également légèrement différent en ce sens qu’il a été découvert par l’un des super géants. Adeyemi était dans les livres au Bayern Munich, mais a été libéré en raison de problèmes de discipline.

L’attaquant est tombé dans les bas niveaux du football allemand avec Unterhaching, cependant, il n’a pas fallu longtemps avant que l’élite européenne ne soit encerclée par Chelsea pour le faire juger avant que Salzbourg ne se montre plus attrayante avec ses promesses d’un cheminement de carrière structuré.

L’adolescent n’est entré dans la première équipe qu’en février, mais il a l’air mortel. Dévastiquement directe, la vivacité et la douceur d’Adeyemi ont facilité sa transition vers le football senior.

Il attire l’attention avec la façon dont il peut flamboyer les défenseurs, mais c’est sa volonté froide de gagner qui est la plus impressionnante. C’est un joueur qui a bien conscience de son talent et de son potentiel, bientôt toute l’Europe le sera aussi.

Il a principalement joué du côté gauche pour Salzbourg, contribuant à quatre buts en 10 matchs, ce qui a laissé entendre qu’il pourrait devenir le successeur de Jadon Sancho à Dortmund.

Enock Mwepu | 22 | Zambie

Sazlburg est effectivement l’une des meilleures raffineries de football.

Le talent précieux arrive de toutes les régions du globe, plein de potentiel miroitant. Ils représentent un trop grand risque pour l’élite européenne, mais Salzbourg joue le rôle de polisseur, les affûtant mentalement, physiquement et culturellement pour qu’ils finissent par atteindre un prix plus élevé.

Toute équipe de haut niveau à la recherche de joueurs avec une mentalité positive sur le terrain, qui est active dans la presse, rapide en transition et peut trouver des solutions, alors ne cherchez pas plus loin.

Liverpool utilise un système similaire et donc l’entraîneur-chef Jesse Marsch pense Enock Mwepu est un autre joueur prêt à être sélectionné par les champions. Il est facile de comprendre pourquoi.

Le Zambien est un archétype du milieu de terrain box-to-box. Il mêle une énergie illimitée du ballon à la sérénité et il est difficile de ne pas être impressionné. En fait, contre Liverpool en Ligue des champions, il a été magnifique lors des deux matches de phase de groupes.

Le joueur de 22 ans a démontré son talent dans les deux sens en ce sens qu’il était résistant à la presse, utilisant des touches minimales dans des espaces restreints et des passes courtes intelligentes pour développer le jeu au plus profond du milieu de terrain, tout en étant un instigateur de presse en haut du terrain. Son sens du timing est excellent car il saute sur des balles lâches avec ses longs membres et il se faufile fréquemment du côté aveugle des attaquants pour chasser le ballon aussi.

Le jeu de Mwepu consiste à être dans la bonne position au bon moment. Sa carrière suivra un chemin similaire.

