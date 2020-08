EDMONTON, Alberta (AP) Nazem Kadri a inscrit deux buts et une aide, Philipp Grubauer a stoppé 14 tirs et l’Avalanche du Colorado a dépassé les Coyotes de l’Arizona 7-1 lundi pour prendre une avance de 3-1 dans leur série éliminatoire de premier tour.

L’Avalanche a sauté sur l’Arizona après avoir perdu 4-2 dans le troisième match, marquant trois buts en première période, deux par Kadri en avantage numérique.

Matt Calvert, Cale Makar et Mikko Rantanen ont chacun marqué un but et une passe. Grubauer était vif après que Pavel Francouz ait commencé le troisième match.

Matt Nieto et Joonas Donskoi ont également marqué pour mettre le Colorado en position de décrocher la série mercredi dans la bulle d’Edmonton.

Les Coyotes ont eu de nombreuses pannes défensives et ont pris trois pénalités en tombant dans le premier trou, laissant le gardien Darcy Kuemper sans défense.

Kuemper a abandonné quatre buts sur 22 tirs avant d’être remplacé par Antti Raanta en troisième période et Jakob Chychrun a marqué pour les Coyotes, qui ont été tenus à 15 tirs.

L’Arizona a joué son style de corde à yote presque à la perfection pour gagner le troisième match, absorbant la pression quasi constante du Colorado et contre-attaquant lorsque l’occasion se présentait.

Kuemper l’a fait fonctionner, arrêtant 49 tirs pour la deuxième fois en séries éliminatoires, et les Coyotes ont bloqué 27 tirs devant lui.

L’Arizona voulait être plus agressif offensivement, comme c’était le cas lors du match 2, mais le Colorado a réussi les six premiers tirs du match et a marqué à la fin de la première période lorsqu’un roulement des Coyotes a conduit à une ruée vers des hommes étranges. Nieto l’a marqué en orientant son patin pour faire passer la rondelle devant Kuemper sur une alimentation de Calvert.

Le Colorado a maintenu la pression, menant à la troisième pénalité de l’Arizona dans la période d’ouverture. L’Avalanche s’est converti en avantage numérique, remontant 2-0 sur le rebond de Kadri deux minutes après le but de Nieto.

Kadri a de nouveau marqué sur un avantage numérique dans les dernières secondes de la première période, marquant un rebond après que les Coyotes aient permis au finaliste du trophée Hart Nathan MacKinnon une course ouverte à Kuemper.

Donskoi a porté le score à 4-0 à mi-chemin de la deuxième période sur une autre course d’homme étrange, un chronométrage d’une passe d’Andre Burakovsky devant les gants de Kuemper.

L’Arizona a finalement montré quelques signes de vie offensive, marquant son premier but en avantage numérique de la série sur un tir du poignet de Chychrun du cercle droit.

Raanta, qui était absent depuis le match 2 contre Nashville, a remplacé Kuemper au début de la troisième période et a abandonné un but 19 secondes plus tard. Makar a secoué le défenseur Alex Goligoski d’un geste astucieux et a battu Raanta bâton pour porter le score à 5-1.

Notes: Colorado C Vladislav Namestnikov a raté son deuxième match consécutif après avoir quitté le deuxième match en deuxième période. … Le meilleur buteur de l’Arizona, Nick Schmaltz, a raté son huitième match consécutif après s’être blessé à la tête lors d’un match hors concours. … MacKinnon a au moins un point dans les sept matchs éliminatoires (deux buts, sept passes). … Conor Garland, le meilleur buteur de l’Arizona lors de la saison régulière, a été blessé dans la première et n’a pas joué les deux dernières périodes.

—

