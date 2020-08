PITTSBURGH (AP) Derek Shelton s’est fait un devoir de rappeler à Gregory Polanco toutes les petites choses que le défenseur droit des Pirates de Pittsburgh est en train de faire dans la surface du frappeur pendant une saison de ralentissement. Continuez, a souligné le manager de première année auprès du joueur le plus ancien de son équipe. Vous êtes sur la bonne voie.

Une piste que Polanco pense pouvoir voir après son premier match multi-coups en 15 mois a propulsé les Pirates à une victoire de 12-5 sur les Brewers de Milwaukee samedi. Polanco a frappé son troisième circuit de l’année et a également doublé alors que Pittsburgh a remporté des matchs consécutifs pour la première fois depuis septembre dernier.

«Ce fut un mois difficile pour moi, mais vous me connaissez, je suis un grinder, a dit Polanco après avoir augmenté sa moyenne au bâton de 0,085 à 0,120. » Je vais continuer à broyer. Je vais continuer à travailler dur. Je vais continuer à me battre. »

Alors que Polanco se battait, Shelton restait catégorique sur le fait de le jouer régulièrement, confiant que le coup parfois sans effort qui a permis à Polanco de frapper un record en carrière de 23 circuits il y a deux ans reviendrait. Cette persévérance a payé contre les Brewers.

Le joueur de 28 ans a lancé une offre de Josh Lindblom dans le quatrième et l’a envoyée aux sièges dans le champ du centre droit pour donner une longueur d’avance aux Pirates.

«Je suis ici pour quelque chose», a déclaré Polanco. « Je suis ici parce que je peux frapper, je peux jouer, je peux jouer à ce niveau, c’est ma mentalité. »

Pittsburgh a récolté 14 coups sûrs pour la deuxième journée consécutive, dont neuf meilleurs de la saison pour des buts supplémentaires. Adam Frazier et Jacob Stallings ont tous deux réussi un circuit et ont conduit en trois points. Colin Moran a doublé trois fois et Erik Gonzalez a réussi un double de deux points au septième alors que les Pirates se battaient contre l’enclos soudainement vulnérable de Milwaukee.

«Nous avons en quelque sorte gardé le pied sur le gaz ce soir et avons continué à aller et c’est quelque chose dont nous n’avons pas fait un aussi bon travail, a dit Shelton. « Les deux dernières nuits, cela a été agréable de voir que nous avons pris de l’élan et que nous avons continué à le mener au bâton au bâton. »

Derek Holland (1-1) a cédé un point en cinq manches à sa 300e participation dans la ligue majeure. Il a accordé quatre coups sûrs lors de sa première victoire en tant que partant depuis le 9 avril 2019 pour San Francisco. Le gaucher charismatique a également crié après le match à ses abonnés sur le service de diffusion en direct Twitch pour leur soutien.

CENTRAL DE FRUSTRATION

Keston Hiura a réussi un circuit de trois points au septième du releveur de Pittsburgh Dovydas Neverauskas, tirant Milwaukee à trois points. Les Pirates ont répondu en bas de manche en envoyant neuf coureurs au marbre, mis en valeur par le grand swing de Gonzalez.

«Nous avons abandonné 12 points, a dit le gérant des Brewers Craig Counsell. « Il n’y aura pas beaucoup de victoires lorsque vous abandonnerez 12 points. »

Lindblom, qui a signé en tant qu’agent libre en décembre dernier après cinq ans dans l’organisation coréenne de baseball, n’a pas réussi à franchir cinq manches pour la troisième fois en cinq départs. Lindblom (1-1) a abandonné trois points en quatre manches, poussant son ERA à 6,65 alors que Milwaukee perdait pour la quatrième fois en cinq matchs.

Interrogé sur son niveau de frustration après que les Brewers – qualifiés en séries éliminatoires chacune des deux dernières années – soient tombés à 11-14, Lindblom a offert une évaluation directe.

«Sur une échelle de 1 à 10, probablement un 10», a déclaré Lindblom. «Je ne veux pas parler au nom de tout le monde, mais je dirais qu’il n’y a pas un gars dans ce club-house en ce moment qui n’est pas frustré par quelque chose. La frustration est définitivement le mot en ce moment, je dirais. »

EN ROUTE

Les Brewers ont désigné le vétéran du terrain de terrain utilitaire Brock Holt pour une affectation après que l’ancien All-Star ait eu du mal à gagner de la traction au marbre. Hock n’a atteint que 0,100 (3 pour 30) après avoir signé un contrat d’agent libre avec Milwaukee en février qui comprenait une option de club pour 2021.

«À ce stade, nous n’avions pas l’impression d’aller nulle part, a dit Counsell. » Alors nous allons essayer quelque chose de différent. »

Milwaukee a occupé la place de Holt sur la liste en rappelant Jace Peterson. Les Brewers sont la cinquième équipe de Peterson. Il a frappé .220 en 29 matchs avec les Orioles en 2019.

Peterson est entré dans le huitième et a échoué dans son seul au bâton.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Pirates: Closer Keone Kela a été réexaminé après avoir laissé cinq lancers dans une apparition vendredi soir en raison d’une tension de l’avant-bras droit. L’équipe réévaluera le statut de lancer de Kela la semaine prochaine.

SUIVANT

Brewers: RHP Corbin Burnes (0-0, 3,00 ERA) fait sa sixième apparition et son troisième départ de saison dans la finale de la série dimanche.

Pirates: Rookie RHP JT Brubaker (0-0, 4.91 ERA) fera son troisième départ dans la ligue. Brubaker n’a pas encore lancé plus de trois manches dans aucune apparition cette saison.

