Le 3 août 2017, un transfert qui paraissait impossible est devenu officiel. Le Paris Saint-Germain a cassé la banque et payé la clause de résiliation de Neymar, 222 millions d’euros. Un record dans le monde du football, qui a été abasourdi par une opération qui a marqué un avant et un après. Trois ans après le jour où Neymar a quitté Barcelone, les attentes des trois parties n’ont pas été satisfaites et aucune ne semble avoir été satisfaite.

Un jour après leur signature, le Parc des Princes a reçu Neymar pour la première fois bondé. 40000 supporters parisiens ont occupé les bancs lors de la présentation du Brésilien, qui est venu réaliser le rêve du club: remporter la Ligue des champions et commencer son règne dans le football européen. C’était l’objectif de Nasser Al-Khelaifi, qui battait son plein le jour de la présentation: «C’est une idole pour tout le monde. Personnellement, il est le meilleur joueur du monde pour moi », a déclaré le propriétaire du club.

Les deux parties ont compris l’opération comme une grande opportunité. Le Paris Saint Germain a emmené une star mondiale en Ligue 1, une compétition de niveau inférieur à celle du Premier et de la Liga, résidence habituelle des grands talents du football européen. De son côté, Neymar Junior a quitté Barcelone convaincu que, malgré son amitié intime avec Messi, il a dû quitter le Camp Nou pour devenir le meilleur joueur du monde et remporter le Ballon d’Or, sachant que sous l’ombre de l’Argentin, il ne pourrait jamais le faire. Enfin, malgré le fait que pour Barcelone, c’était un très grand club au niveau sportif, économiquement, il est sorti très renforcé, avec un poumon financier prêt à entreprendre des signatures de poids.

Personne n’a saisi l’occasion

Jusqu’à présent, l’histoire de Neymar au Paris Saint Germain ne pouvait être qualifiée de réussie. Il est vrai qu’il a eu des performances fulgurantes, à la hauteur de sa qualité, mais deux facteurs l’ont marqué jusqu’à présent: d’abord, ses blessures continues, qui l’ont empêché d’avoir une continuité et, surtout, d’être dans les événements les plus importants de son équipe (il a perdu les deux premières années de la phase finale de la Ligue des champions). Également, l’ombre d’un éventuel retour à Barcelone l’a toujours hanté, surtout l’été dernier, au cours duquel le Brésilien a avoué vouloir quitter Paris.

Bien qu’il ait une belle opportunité dans cette Ligue des champions 2020, Le Paris Saint-Germain n’a pas réalisé le rêve d’élever l’Orejona avec le Brésilien au club, objectif numéro un de votre embauche. En outre, Neymar n’a pas réussi à remporter le Ballon d’Or depuis qu’il est joueur du PSG: En 2017, c’était quand il s’est rapproché, en étant troisième, mais en 2018 et 2019, il a obtenu une énorme bosse, terminant 12e en 18 et n’apparaissant même pas parmi les 30 meilleurs joueurs du monde l’année dernière. Un fait très révélateur de ce que Neymar a été à Paris.

Barcelone n’a pas non plus réagi au départ de Neymar. Trois ans après sa vente, l’équipe n’a plus brillé comme avant et n’a pas été en mesure d’investir ces 222 millions d’euros avec succès. Avec cet argent, le club catalan a été lancé par Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé. Il n’y a pas grand chose à dire sur ces deux signatures, qui n’ont jusqu’à présent pas réussi à réussir au Can Barça. Ni le PSG, ni Neymar, ni Barcelone: ​​personne n’a été satisfait après cette opération qui a fait irruption le marché le 3 août 2017.